Ultimo in concerto a Torino: info e scaletta

Fa tappa a Torino il “Colpa delle favole Tour 2019”, la tournée di Ultimo nei palazzetti dello sport delle più importanti città d’Italia: l’appuntamento è per venerdì 31 maggio.

Le info per partecipare al concerto

L’inizio del concerto di Ultimo al PalaAlpitour di Torino è in programma per le 21. Completamente esauriti da mesi i biglietti, sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati. Il PalaAlpitour si trova al civico 23 di Corso Sebastopoli ed è raggiungibile sia in auto che con i mezzi di trasporto pubblico. La struttura è inoltre dotata di ampi parcheggi. Chi preferisce arrivare al palasport con i mezzi avrà a disposizione diverse soluzioni. Arrivando dalla stazione dei treni di Porta Nuova, bisogna prendere l’autobus della linea 4; provenendo invece dalla stazione di Porta Susa, la linea da prendere è la numero 10; infine, dal Lingotto ci si potrà servire delle linee 14 o 63.

Ultimo in concerto a Torino: la scaletta parte con "Colpa della favole"

Il concerto di Ultimo al PalaAlpitour di Torino sarà dedicato soprattutto ai brani estratti dall’ultimo disco del cantautore di Roma: “Colpa delle favole”. Non mancheranno però le canzoni provenienti dai due precedenti album dell’artista: “Pianeti” del 2017 e “Peter Pan” del 2018. A trovare posto in scaletta saranno senz’altro i singoli finora estratti da “Colpa delle favole”: la sanremese “I tuoi particolari”, il brano in dialetto romanesco “Fateme cantà” e il pezzo attualmente in rotazione radiofonica, “Rondini al guinzaglio”. E poi ci saranno le canzoni più amate e conosciute della discografia dell’artista romano, come “Il ballo delle incertezze”, “Farfalla bianca”, “Canzone stupida”, “Poesia senza veli” e “Ti dedico il silenzio”. Oltre alla title – track dell’ultimo disco, “Colpa delle favole”.

La probabile scaletta del concerto di Ultimo al PalaAlpitour di Torino

Colpa delle favole Aperitivo grezzo Quando fuori piove Cascare nei tuoi occhi Quella casa che avevamo in mente Amati sempre Poesia senza veli Il ballo delle incertezze Ti dedico il silenzio Piccola stella Ipocondria Canzone stupida Mille universi Fateme cantà Rondini al guinzaglio I tuoi particolari La stella più fragile dell’universo Farfalla bianca Giusy L’eleganza delle stelle Medley: Buon viaggio / L’unica forza che ho / Racconterò di te / Peter pan / Chiave / La storia di un uomo / Albachiara (Vasco Rossi cover) Pianeti Fermo Stasera Il tuo nome Sogni appesi La stazione dei ricordi

Il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo

Dopo il concerto in programma a Torino, il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo si avvierà verso la conclusione, con un doppio concerto siciliano: il 2 e il 3 giugno al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania, date finali del tour. Quindi, però, sarà la volta dei due live negli stadi: il 29 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine, con i biglietti ancora in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da 34.50 euro; e con “La favola”: lo show sold – out del 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma.