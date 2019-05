Romina Falconi: "Magari Muori" è il nuovo singolo con Taffo Funeral Services

Lei è una delle cantautrici italiane più originali e irriverenti. Loro un’agenzia di pompe funebri, che, con i loro video, immagini e meme a metà strada tra il macabro e l’esilarante, sono diventati negli anni virali sul web.

Assieme, Romina Falconi e Taffo Funeral Services firmano un brano che già solo dal titolo è tutto un programma: «Magari muori», che si propone di diventare - accanto alle classiche hit balneari di Alvaro Soler, Baby K, Giusy Ferreri e Takagi e Ketra - uno dei possibili tormentoni dell’estate 2019.

Magari muori: i punti di forza

Presentato in anteprima dal vivo all’after party dei Diversity Media Awards, il singolo è disponibile su tutti i digital store a partire da venerdì 31 maggio ed è già stato apprezzatissimo in rete per il suo testo geniale.

Per il resto, la canzone si caratterizza per un sound allegro e una voce solista decisamente accattivante, quella di Romina Falconi. Classe 1985, la cantautrice ha esordito alla 57ª edizione del Festival di Sanremo, presentando nella categoria Giovani il brano «Ama» che si classifica al quarto posto.

A partire dal 2010 ha intrapreso una periodica collaborazione artistica con il principe del porn groove Immanuel Casto, che culmina nella realizzazione di una tournée congiunta dal titolo Sognando Cracovia Tour.

Quindi, nel 2012, la pertecipazione alla sesta edizione di «X Factor» e la pubblicazione nel novembre 2015 del suo album di debutto («Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio»), seguito, nel marzo 2019, da «Biondologia». Di seguito, il testo di «Magari muori».

Magari muori: il testo

È estate! Uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l’olio di palma è salutare. Consigliato non vaccinarsi.

Caro amico, mangiamo insieme

fino a scoppiare poi andiamo a nuotare

andiamo allo stadio con aria di sfida

in mezzo agli Ultras ma dell’altra squadra

Brinda stasera e ridi di gusto

che forse domani sei sotto un cipresso

Canta e balla che la vita passa

e chissà che il prete ti nomini a messa

Dille che l’ami anche se è impegnata

cos’è mai una rissa di fronte alla vita?

Riporta al cielo il tuo corpo usurato

per dare la prova che hai proprio apprezzato

Dai, goditi la vita che poi magari muori

e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

non rimandare più che poi magari muori

baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso

oh oh oh

oh oh oh

Perdona tutti, è facile,

chissà che domani ti trovi il cartello all’alluce

fai tanti selfie ma guardati in giro

lo scatto migliore rimane il santino

Ma quale dieta? Mangia di brutto

che forse domani ti ritrovi freddo

chiedi perdono se hai fatto uno sbaglio

che forse domani sei avvolto nel legno

Dille che l’ami anche se è impegnata

cos’è mai una rissa di fronte alla vita?

Riporta al cielo il tuo corpo usurato

per dare la prova che hai proprio apprezzato

Dai, goditi la vita che poi magari muori

e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

non rimandare più che poi magari muori

baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso

oh oh oh

oh oh oh

Mi sento fredda ma ho un bel vestito

evviva ho la linea che ho sempre sognato

non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo

se non mi riprendo tu chiama Taffo

Omofobi e bulli, ci hai pensato mai,

magari muoiono prima di noi

razzisti, violenti, il marmo vi dona

chissà forse taffo da voi viene prima!

Dai, goditi la vita che poi magari muori

e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

non rimandare più che poi magari muori

baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso

oh oh oh

oh oh oh