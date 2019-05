Raf e Umberto Tozzi in concerto ad Acireale: info e scaletta

È tempo di una tappa siciliana per il tour a due voci di Raf e Umberto Tozzi, con il concerto in programma per sabato primo giugno al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania.

Raf e Umberto Tozzi in concerto al Pal’Art Hotel di Acireale: le info

L’inizio del concerto di Raf e Umberto Tozzi ad Acireale è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne è possibile acquistare i biglietti relativi a diversi settori, a partire da 40 euro: prezzo per un posto in tribuna, categoria 4. In vendita a 45 euro i tagliandi per la tribuna categoria 3. I biglietti per la tribuna categoria 1 sono disponibili a 55 euro. Ancora, è possibile acquistare un posto in platea categoria 3 a 62 euro, in platea categoria 2 a 70 euro e in platea categoria 1 a 75 euro. Il Pal’Art Hotel si trova al civico 5 di via Pasiano 5, a due passi dalla stazione dei treni di Acireale. Il palazzetto dello sport è poi raggiungibile in auto, provenendo dalla Statale 114 o dall’autostrada Messina – Catania. La struttura è dotata di un parcheggio in grado di ospitare fino a 500 posti auto.

Raf e Umberto Tozzi in concerto al Pal’Art Hotel di Acireale: la scaletta

La scaletta del concerto di Raf e Umberto Tozzi al Pal’Art Hotel di Acireale sarà dedicata ai brani provenienti dalle discografie di entrambi i cantanti. Due discografie in grado di contenere alcuni brani imprescindibili della canzone pop italiana, come “Il battito animale” e “Ti amo”: pezzi sulle cui note inizierà il concerto, quasi a voler dimostrare al pubblico un inizio già con il piede sull’acceleratore. A trovare posto nel corso della serata, poi, saranno brani intramontabili come “Tu”, “Ti pretendo”, “Sei la più bella del mondo”, “Si può dare di più” (incisa insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri) e “Iperbole”. E poi troverà posto anche una cover di uno tra i più celebri brani dei Beatles: “Yellow Submarine”. E poi immancabili sono le canzoni incise a due voci dai due artisti: a partire dalla celebre “Gente di mare”. Ma anche la recente “Come una danza”. Fino alla conclusione dello show, in un climax ascendente pronto a culminare con “Infinito” e “Gloria”. La probabile scaletta del concerto di Raf e Umberto Tozzi al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania, sulla base degli show già andati in scena: