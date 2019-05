Jonas Brothers in concerto in Italia: unica data del tour a Milano

Dopo 10 anni di assenza dai palchi che contano, i Jonas Brothers tornano alle luci della ribalta con un tour europeo che sta facendo il giro del web. L’"Happiness Begins Tour 2020” farà tappa anche a Milano, presso il Mediolanum Forum, in data 14 febbraio dell'anno prossimo.

Happiness Begins Tour 2020: Jonas Brothers in concerto a Milano

In vista dell’uscita del nuovo disco, previsto per il 7 giugno 2019, i Jonas Brothers annunciano l’arrivo del tour “Happiness Begins 2020” che farà tappa anche in Italia, al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti del concerto saranno disponibili alla prevendita a partire dal 6 giugno 2019 sui circuiti online come TicketOne e TicketMaster, oltre che in tutti i punti di vendita autorizzati. La prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation inizia però alle ore 10 di mercoledì 5 giugno 2019 e proseguirà per 24 ore. Chi volesse accaparrarsi invece un pacchetto VIP per il concerto, dovrà rivolgersi esclusivamente a “Host Vip” a partire dal 6 giugno.

Happiness Begins Tour 2020

L’annuncio del tour europeo dei Jonas Brothers arriva a pochi giorni di distanza dal lancio delle tappe americane, una delle leg più grandi e importanti della storia dei Jonas Brothers che prevede oltre 67 concerti tra Canada, Messico e Stati Uniti. L’"Happiness Tour 2020” sbarcherà in Europa il 29 gennaio 2020 a Birmingham e si sposterà poi in Germania, Spagna, Italia e tanti altri paesi, giungendo alla conclusione parigina del 22 febbraio. Di seguito, tutte le date del tour annunciate fino a questo momento:

29 gennaio 2020, Birmingham (UK) @ Birmingham Arena

31 gennaio 2020, Dublino (Irlanda) @ 3Arena

2 febbraio 2020, Londra (UK) @ O2 Arena

5 febbraio 2020, Glasgow (UK) @ SSE Hydro Arena

6 febbraio 2020, Manchester (UK) @ Manchester Arena

8 febbraio 2020, Anversa (Belgio) @ Lotto Arena

10 febbraio 2020, Berlino (Germania) @ Mercedes-Benz Arena

11 febbraio 2020, Colonia (Germania) @ Lanxess Arena

13 febbraio 2020, Zurigo (Svizzera) @ Hallenstadion

14 febbraio 2020, Milano (Italia) @ Mediolanum Forum

16 febbraio 2020, Madrid (Spagna) @ WiZink Center

17 febbraio 2020, Barcellona @ Palau Sant Jordi

18 febbraio 2020, Montpellier (Francia) @ Sud de France Arena

20 febbraio 2020, Amsterdam (Olanda) @ Ziggo Dome

22 febbraio 2020, Parigi (Francia) @ AccorHotels Arena

Happiness Begins, nuovo album dei Jonas Brothers

Tutto pronto per il lancio del nuovo album dei Jonas Brothers, “Happines Begins”, previsto per il 7 giugno 2019 per l’etichetta Republic Records. Le prevendite sono già iniziate su tutti i negozi online autorizzati. Sarà il quinto album studio della band dei fratelli Jonas, e il primo dal lontano 2013, anno in cui era uscito “Live”. Il disco è stato preceduto dai singoli di ritorno intitolati “Sucker” (1 marzo 2019) e “Cool” (5 aprile 2019). Il loro obiettivo è quello di comporre un disco dalle sonorità fino a quel momento mai esplorate dal gruppo, attraverso una serie di brani “feel good” per creare la giusta atmosfera estiva. Ecco la tracklist completa del disco, precedentemente annunciata dalla band su Twitter: