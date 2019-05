Imagine Dragons in concerto a Firenze: info e scaletta

Data unica in Italia per gli Imagine Dragons, che domenica 2 giugno si esibiscono alla Visarno Arena di Firenze. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone, sia per la Pit 1 (92 euro) sia per i posti in piedi ordinari (69 euro), anche se è atteso un fiume di persone, dopo che l’ultima calata italiana della band, lo scorso settembre a Milano, fece registrare oltre 60 mila spettatori. Per questo all’arena fiorentina, che nelle settimane seguenti sarà teatro della nuova edizione di Firenze Rocks, la giornata inizierà molto presto. Già alle 10 di mattina apertura delle casse (fino alle 21) e ritiro delle buste Ticketmaster e Ticketone, mentre dalle 13 le porte saranno aperte e sarà possibile ritirare gli accrediti. Il concerto vero e proprio inizierà verso le 17 con i gruppi spalla, che saranno Birthh, Fil Bo Riva e Jake Bugg. Il live del gruppo da Las Vegas è previsto per le 21. La Visarno Arena e il Parco delle Cascine si trovano vicino al centro storico di Firenze e a poco più di due chilometri dalla stazione di Santa Maria Novella: essendo oltretutto vicini al centro storico si consiglia di arrivare a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici (è previsto un servizio di tramvia ad hoc con un frequenza di ogni 4 minuti a fine concerto, dalle 23.30 all’1.30). Anche perché tutta l’area circostante sarà chiusa al traffico dalle 9 di mattina a tarda notte.

La probabile scaletta

Il tour degli Imagine Dragons, che ha Firenze come sua unica tappa europea (oltre alla partecipazione alla cerimonia di apertura della finale di Champions League di calcio), è ormai agli sgoccioli (quella di Firenze è la terzultima data in programma, le ultime due saranno ad agosto a Canton e a novembre a Austin, negli Usa), onde per cui è possibile prendere spunto dalle scalette usate per gli ultimi concerti per ipotizzare quella del live fiorentino. Di seguito la setlist del concerto al Radio City Music Hall di New York dello scorso 25 maggio, nella quale spicca l’assenza di una delle maggiori hit del gruppo, “Bad Liar”:

Believer It’s Time Whatever It Takes Natural Shots I Bet My Life Yesterday Every Breath You Take (Police cover) I’ll Make It Up To You Start Over Mouth Of The River Thunder I Don’t Know Why Zero Demons On Top Of The World Radioactive

Gli artisti che apriranno il live: Jake Bugg, Fil Bo Riva, Birthh

Tra gli artisti che apriranno l’esibizione della band americana, spicca la presenza di Jake Bugg, giovane cantautore inglese che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé. Il suo brano di maggior successo, quello che lo ha svelato al mondo, è “Two Fingers”, datato 2012. Sarà lui a cantare subito prima degli Imagine Dragons. A precederlo sarà Fil Bo Riva, cantautore italiano che però si sta facendo strada più all’estero che dalle nostre parti. Il 22 marzo è uscito il suo album d’esordio “Beautiful Sadness”, che ha portato lo scorso aprile in giro per diversi club italiani. L’apertura della giornata sarà però per Birthh, ventiduenne toscana che sta facendo parlare di sé per la recente partecipazione al Primavera Sound di Barcellona.