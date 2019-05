Si da va realtà già ben rodate come Firenze Rock e Pistoia Blues a rassegne più giovani come Flowers Festival e Bayfest

Estate tempo di spiaggia, di mare, ma anche di festival musicali, considerando che nella penisola italiana ce ne sono tantissimi e tutti - o quasi - di genere diverso. Tutti è impossibile elencarli, quindi vi indichiamo tutti quelli da non perdere. Dal più «vicino» al più «lontano».

Sherwood Festival

Torna, dal sette giugno al sei luglio, al Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova, lo Sherwood Festival. La line-up è ancora work-in-progress, ma i cantanti già sicuri (Motta, Carl Brave, Lacuna Coil, Subsonica) valgono già la menzione.

Firenze Rock

In calendario dal 13 al 16 giugno, Firenze Rock è stato sommerso dalle critiche dopo l’annuncio come ospite del super pop Ed Sheeran. Oltre a lui, sono della partita anche i - decisamente più rock - Smashing Pumpkins, Dream Theater e Snow Patrol.

Collisioni Festival

Spostandoci in Piemonte, il luogo da segnarsi sull’agenda durante l’estate è sicuramente Barolo, dove, dal 17 giugno al 16, si svolge Collisioni Festival. Sul palco, alcuni dei maggiori protagonisti della scena nazionale e internazionale: dai Maneskin a Liam Gallagher, fino ad arrivare a Thom Yorke.

I-days

Considerati - forse esagerando - la risposta italiana a Glastonbury, gli I-days tornano nell’ex Area Expo di Milano dal 20 al 23 giugno. La line-up ancora non c’è, anche se in molti danno per certa la presenza sul palco dei i Foo Fighters.

Lucca Summer Festival

Da oltre 20 anni (quest’anno ne «compie» 22) punto di riferimento dell’estate musicale italiana, il Lucca Summer Festival propone anche quest’anno - dal 28 giugno al 27 luglio - un cartellone di grandi nomi internazionali: dai Sting ai Take That, da Elton John a Mark Knopfler.

Flowers Festival

Il Flowers Festival si tiene dall’uno al 21 luglio a Collegno, in provincia di Torino. Anche in questo caso la line up non è ancora stata svelata, ma, sulla scorta degli ospiti degli scorsi anni (da Caparezza a Coez), è un festival da tenere sicuramente d’occhio.

Pistoia Blues

Fondato nel 1980, anche quest’estate Pistoia Blues torna - dal cinque al dieci luglio - ad animare Piazza Duomo della città Toscana. Con un cast che non si dimentica: dalla nuova band di Noel Gallagher (i Noel Gallagher's High Flying Birds) a Ben Harper.

Home Festival

Se dal 2010 al 2018 si è svolto a Treviso, nel primo fine settimana di settembre, nel 2019 l’Home Festival cambia date (dal 12 al 14 luglio) e location (Venezia, all’interno del parco San Giuliano). Ma non la sostanza: tanta buona musica e voglia di stare assieme.

Apolide Festival

Immerso nella splendida Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè, sulla sommità di una delle colline dell’anfiteatro Morenico di Ivrea, l’Apolide Festival è in programma dal 18 al 21 luglio. Ospiti indie di prim’ordine come Tre Allegri Ragazzi Morti, Franco126 e Myss Keta.

Bayfest

Il Bayfest cade a metà agosto, dal 12 al 14, e trasforma la cittadina di Bellaria-Igea Marina nella mecca punk-rock di Ferragosto. Tra gli ospiti già confermati, artisti del calibro di Offspring, NOFX e Frank Turner.