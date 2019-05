Bruce Springsteen, in uscita il nuovo album: tutto quello che c’è da sapere

Si intitola “Western Stars”, il nuovo album di inediti di Bruce Springsteen sarà disponibile dal 14 giugno nei negozi di dischi, nelle piattaforme di vendita on line e di ascolto in streaming. Il primo dell’artista statunitense dopo cinque anni di silenzio discografico, se consideriamo “High Hopes”, contenente anche diverse cover. Dopo sette anni, se, andando ancora più indietro nel tempo, si considerano solo gli inediti.

“Western Stars”: il nuovo album di inediti di Bruce Springsteen

Il nuovo disco di Bruce Springsteen (senza la E – Street Band: ma la promessa del Boss è quella di tornare presto anche con il gruppo) si compone di tredici tracce, in grado di affrontare tematiche tipicamente americane, dagli spazi desertici alle enormi autostrade, dal sentimento di comunità a quello di isolamento e poi la speranza. “Western Stars” è il 19esimo album di inediti di Bruce Springsteen ed è stato registrato soprattutto negli studi dello stesso musicista statunitense nel New Jersey, con alcune incursioni però anche a New York e in California. Il disco è stato coprodotto dal Boss stesso insieme a Ron Aniello, presente nei credits anche nelle vesti di bassista e di tastierista. La direzione dei cori, con gli arrangiamenti vocali di quattro tracce, è stata affidata alla moglie di Springsteen, Patti Scialfa. Agli arrangiamenti generali dei brani hanno lavorato più di venti musicisti, tra cui Jon Brion, che nel disco suona anche la farfisa, il Moog e la celesta, David Sancious, Charlie Giordano e Soozie Tyrell. «Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici» ha racconta lo stesso artista statunitense. «È come uno scrigno ricco di gioielli». Tutti i brani portano la firma di Bruce Springsteen. Del disco è stata resa nota anche la copertina, che raffigura un cavallo – fotografato da dietro – in una prateria: scenario molto caro all’immaginario del Boss, spesso ripreso nei testi delle sue canzoni.

La tracklist di “Western Stars”, il nuovo album di inediti di Bruce Springsteen

Hitch Hikin'

The Wayfarer

Tucson Train

Western Stars

Sleepy Joe’s Café

Drive Fast (The Stuntman)

Chasin’ Wild Horses

Sundown

Somewhere North of Nashville

Stones

There Goes My Miracle

Hello Sunshine

Moonlight Motel

I singoli finora estratti dal nuovo album di Bruce Springsteen

Il disco è stato finora anticipato dai due singoli “There Goes My Miracle”, brano attualmente in rotazione radiofonica, e “Hello Sunshine”. L’uscita di quest’ultima canzone è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip. Arrivato a fine aprile, “Hello Sunshine” può essere considerato come una sorta di manifesto programmatico dell’intero lavoro, di cui racchiude il significato complessivo: quello di speranza. Con, a fare da sfondo, la strada. Il videoclip della canzone, caricato sul canale YouTube ufficiale del Boss, ha già abbondantemente superato i due milioni di visualizzazioni. Cifra pari a quella totalizzata dagli ascolti sulla piattaforma Spotify. Di “There Goes My Miracle” non è esiste anche una clip ufficiale: il brano è visibile sul medesimo canale semplicemente nella forma di lyric video. Trattandosi però del singolo di lancio dell’intero lavoro, non è da escludere che presto del brano sarà pubblicato anche il videoclip.