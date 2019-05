Marco Mengoni in concerto a Bologna: info e scaletta

Ultima tappa della leg estiva dell’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni: l’appuntamento è in programma per giovedì 30 maggio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Marco Mengoni in concerto a Casalecchio di Reno (BO): le info

L’inizio del concerto di Marco Mengoni alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano ancora i biglietti relativi a due settori: a 41.40 euro per il parterre in piedi e a 52.90 euro per la gradinata numerata con visione laterale limitata. Esauriti, invece, i tagliandi relativi al resto del palazzetto dello sport. In occasione della serata, sarà a disposizione una navetta speciale che collegherà la stazione centrale di Bologna e il palasport: si tratta della linea Tper 675. Gli autobus partono dalla fermata 1 di via Pietramellara. In alternativa, è possibile raggiungere il palazzetto dello sport in auto, parcheggiando all’esterno della struttura.

Marco Mengoni in concerto a Casalecchio di Reno (BO): la scaletta

Il concerto di Marco Mengoni a Casalecchio di Reno vedrà nella sua scaletta una netta predominanza dei brani estratti dall’ultimo disco dell’artista laziale: “Atlantico”. La serata inizierà proprio con la canzone attualmente in rotazione radiofonica, “Muhammad Ali”, mentre la conclusione è affidata a “Hola (I Say)”, brano già proposto in studio di registrazione in duetto con Tom Walker. Quindi, parte della scaletta saranno anche i due singoli “Voglio” e “Sai che”, oltre ai tanti brani appartenenti alla discografia dell’artista, maggiormente amati dai suoi fan, come “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque”, “Pronto a correre”, “Parole in circolo”, “Guerriero”, “Esseri umani”, “Io ti aspetto” e “L’essenziale”: il brano che condusse Mengoni sul gradino più alto di Sanremo. La scaletta si basa su quelle finora proposte nel corso dell’“Atlantico Tour 2019”. La probabile scaletta del concerto di Marco Mengoni, il 30 maggio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna:



Muhammad Ali Voglio Ti ho voluto bene veramente In un giorno qualunque Dove si vola Sai che Atlantico Pronto a correre La ragione del mondo Buona vita Parole in circolo Proteggiti da me Dialogo tra due pazzi La casa Azul Onde Amalia Guerriero Mille lire 20 sigarette Le cose che non ho Non passerai Esseri umani Credimi ancora Io ti aspetto L’essenziale Hola (I Say)

Le date autunnali dell’"Atlantico Tour 2019" di Marco Mengoni

Archiviato il concerto in programma alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e, di conseguenza, l’intera tournée primaverile, il tour di Marco Mengoni proseguirà con una nuova leg autunnale, dopo la pausa estiva. I concerti prenderanno il via il 6 novembre dal PalaBarton di Perugia, per terminare il 28 dello stesso mese al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I concerti autunnali dell’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni: