Mahmood in concerto a Firenze: info e scaletta

Fa tappa al Viper Theatre di Firenze il “Good Vibes Tour” di Mahmood, che si esibirà giovedì 30 maggio sul palco del teatro fiorentino. Biglietti ancora disponibili sia sul circuito Ticketone che direttamente alla cassa del locale: il prezzo è unico a 20,70 euro.

“Good Vibes Tour” e “Summer Vibes Tour”: le date

Il tour di Mahmood per il 2019 è diviso (almeno formalmente) in due parti. Quella in corso è ancora quella primaverile intitolata “Good Vibes Tour” e andrà avanti fino al 17 giugno, chiudendo col concerto al Maxxi di Roma. Dopo un paio di settimane di stop, prenderà invece il via il “Summer Vibes Tour”, che scatterà con la partecipazione alla Notte Rosa di Igea Marina (RN) del 5 luglio. Non è considerato un appuntamento del tour, ma Mahmood salirà anche sul palco del Teatro Ventidio Basso domenica 8 giugno insieme a Dardust, Tommasio Paradiso ed Elodie per il “Memorial Troiani”, spettacolo che doveva tenersi lo scorso 8 maggio e che è stato posticipato di un mese. Altra ospitata in programma per il vincitore di Sanremo 2019 è quella prevista per il 27 luglio, quando sarà al Giffoni Film Festival per un live gratuito: saranno lui e Anastasio i due ospiti musicali voluti dal festival cinematografico campano. Di seguito tutti i concerti del giovane artista in arrivo:

“Good Vibes Tour”

Giovedì 30 maggio – Firenze, Piper Theatre

Sabato 1 giugno – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Sabato 8 giugno – Catania, Mercati Generali

Lunedì 17 giugno – Roma, Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

“Summer Vibes Tour”

Venerdì 5 luglio – Igea Marina (RN), Notte Rosa

Domenica 7 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival (con i Thirty Seconds To Mars)

Lunedì 8 luglio – Montreux, Jazz Festival (in apertura a Rita Ora)

Mercoledì 10 luglio – Spoleto (PG), Festival dei Due Mondi

Mercoledì 31 luglio – Macerata, Sferisterio (con i 100Cellos)

Venerdì 27 settembre – San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Fest

La possibile scaletta

Mahmood ha spiazzato tutti non solo con la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019, ma anche con il secondo posto all’Eurovision Song Contest e un Composer Award che lo qualifica come il primo italiano a vincere il premio. Il brano dalle uova d’oro è naturalmente “Soldi”, che nelle ultime ore ha racimolato un milione e mezzo di streaming Spotify che vanno a sommarsi al successo della performance registrata all’Eurovision e disponibile su YouTube. “Soldi” è il brano scritto in collaborazione con Dario ‘Dardust’ Faini e Charlie Charles che si è portato a casa ben 3 dischi di Platino FIMI. Il video ufficiale conta oltre 79 milioni di visualizzazioni. La canzone fa parte dell’album d’esordio di Mahmood, “Gioventù Bruciata”, uscito il 22 febbraio 2019. Di seguito, la possibile scaletta del concerto dell’artista a Firenze, tenendo presente che si tratta della tracklist suonata al Duel di Pozzuoli. Come sempre, dunque, l’elenco potrebbe essere soggetto a modiche o variazioni: