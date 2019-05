Elton John in concerto a Verona: info e scaletta

Il lunghissimo tour d’addio di Elton John, iniziato lo scorso settembre 2018, sta per fare tappa in Italia. Il baronetto del pop si esibirà sul prestigioso palco dell’Arena di Verona per due imperdibili date: mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 2019. È in programma anche un terzo appuntamento nel nostro Paese, durante l’estate in arrivo: Elton John tornerà davanti al pubblico italiano il prossimo 7 luglio in occasione del Lucca Summer Festival. Nel frattempo, vi lasciamo tutte le info per arrivare preparati ai concerti di Verona, compresa la possibile scaletta dei live.

Elton John all’Arena di Verona: info e orari dei concerti

Dallo scorso settembre 2018 Elton John è impegnato nel suo lunghissimo “Farewell Yellow Brick Road” tour: il calendario della tournée d’addio conta oltre 300 concerti in tutto il mondo, un congedo dalla sua carriera musicale live che durerà oltre tre anni (l’ultimo show andrà in scena alla O2 Arena di Londra il 16 dicembre 2020). Sir Elton sta per arrivare in Italia per le prime due tappe del tour in programma nel nostro Paese: gli appuntamenti sono per il 29 e il 30 maggio 2019 nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. L’inizio di entrambi i concerti è previsto per le ore 21:00. Attualmente, su circuito Ticketone, c’è una limitatissima disponibilità di biglietti in platea numerata, occasione last minute per assistere ai due live veronesi. Tutte le altre tipologie di posti sono sold out. Per chi, in fase d’acquisto dei VIP Pack, ha selezionato il ritiro sul luogo dell’evento, suggeriamo di controllare gli orari di check-in / apertura e chiusura delle postazioni riservate direttamente sul sito di Ticketone. Dopo i due appuntamenti a Verona, Elton John tornerà in Italia per una terza data estiva, in programma il 7 luglio 2019 al Lucca Summer Festival.

La scaletta del concerto

Durante il suo tour d’addio alle scene, Elton John suonerà per il pubblico tutti i suoi più grandi successi. Una scaletta su cui sarà difficile non farsi prendere dall’emozione, ripercorrendo la carriera di una leggenda del pop mondiale. Il baronetto inglese porterà sul palco le note di canzoni del calibro di “Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)”, titolo ripreso anche nel biopic “Rocketman”, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 29 maggio 2019. Non mancheranno poi hit come “Sorry Seems To Be The Hardest Word”, l’indimenticabile “Candle In The Wind”, “I’m Still Standing”, per poi finire con la dolcezza di “Your Song” e il saluto d’addio della canzone che ha dato il nome al tour “Goodbye Yellow Brick Road”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Elton John durante i precedenti concerti della tournée; le canzoni presentate all’Arena di Verona potrebbero comunque subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.