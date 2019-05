Radio Italia Live, la musica porta l'estate in Piazza Duomo

Ermal Meta

La pioggia non ha spento la festa di Radio Italia Live a Milano . Con Ermal Meta, Marco Mengoni, Ultmo, Francesco Gabbani, Ligabue, Sting e tanti altri artisti è stata comunque una grande festa. Il racconto della serata aspettando il bis a Palermo il 29 giugno

(@BassoFabrizio)



Un'altra festa in piazza Duomo insieme a Radio Italia. Anche quest’anno il Radio Italia Live, il concertone che come ogni anno ci accompagna dentro l’estate, ha fatto sorridere, cantare, ballare migliaia di persone nonostante una estate che si fa desiderare. A presentare, come tradizione, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Inizia il countdown del pubblico, la Mediterran Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori è pronta ma tutto è pronto per accogliere il primo ospite della serata che è Gué Pequeno con il singolo Millionario. Prosegue con i brani 2% e Bling Bling (Oro) per la gioia del pubblico più mainstream che insieme al rapper ha cantato tutti i brani senza sbagliare una parola. Dopo il rapper appare una band che accontenta tutto il pubblico, sono i Tiromancino. Un inizio così scoppiettante allontana la paura della pioggia: le nuvole si infittiscono ma non vengono sconfitte eppure con Pappagalli e Pachidermi cantata Francesco Gabbani succede un piccolo miracolo: all'improvviso sembra di essere in piena estate, tanto da togliersi la giacca e rimanere con solo una camicia hawaiana per cantare E’ Un’altra Cosa e la hit Occidentali’s Karma. Ovviamente tutti la cantano e ballano spargendo bella energia e Gabbani la riceve di riflesso e la redistribuisce correndo a destra e sinistra del palco ormai bagnato dalla pioggia.



Dopo una piccola pausa arriva uno dei momenti più attesi dello show e sale sul palco del Radio Italia Live la mitica Loredana Bertè, che indossando una minigonna di jeans ci canta Cosa Ti Aspetti Da Me e Non Sono Una Signora. Al termine delle due canzoni Loredana è pronta a scendere dal palco ma la bloccano i Boomdabash per esibirsi nel successo Non Ti Dico No, canzone che riporta tutto il pubblico all’estate passata, trasformando la Piazza del Duomo di Milano in una spiaggia. Luca e Paolo si avvicinano a Loredana per salutarla, ma c’è una sorpresa! I presentatori hanno scelto la Bertè per omaggiare Milano e la sua Madunina, così i tre, insieme al pubblico più milanese, cantano O Mia Bela Madunina. Salutiamo Loredana e accogliamo Sfera Ebbasta e con il suo sound trap esalta tutto il pubblico a prescindere dall'età.





Marco Mengoni

Sting

Luciano Ligabue

La pioggia si fa fitta e con un’impermeabile verde militare si presenta sul fronte del palco, tra le urla e gli applausi,che canta il suo nuovo singolo. Il pubblico urla, scalpita e canta con lui,è il re del palco. Come per ogni cantante ci aspettiamo tre canzoni, invece Marco Mengoni ci fa una sorpresa e dopoci aggiunge, facendo questo meraviglioso regalo a tutto il pubblico. Luca e Paolo salutano Mengoni mentre il palco viene allestito per un’ospite veramente speciale. Il tetto del palco si abbassa e perentracon tutta l’orchestra in piedi che lo applaude. Mentre la pioggia si fa più intensa e ormai il cielo è un sudario, con una chitarra acustica Sting ci regala una performance meravigliosa del brano, creando un’atmosfera affascinante e romantica in tutta la piazza. Continua coned. Al termine un boato assale il palco e Luca emozionato riesce a baciare Sting, scherzando ammette che per un mese non si laverà la faccia.Sul palco rimangono solo i due presentatori che viste le elezioni europee appena concluse decidono di regalare una canzone ironica alla politica italiana. Finito l'intermezzo è il momento di, acclamato dalle più giovani e con uno svenimento tra il pubblico ci canta. Le urla non diminuisco quando sale sul palcoche con il suo sorriso e la sua energia riesce a far dimenticare la pioggia che ormai ha inondato la piazza. Spazio quindi per, che però non si esibirà, semplicemente presenta il suo nuovo branoinsieme alla coppa Uefa under 21. Infatti è proprio Rocco che ha scritto il brano per questo evento sportivo che si terrà nel nostro paese. La serata sta finendo, o meglio iniziando. Sembra che inizi un concerto nel concreto. Ad aprirlo èconbrano amatissimo dal pubblico. Lascia poi il palco al grandissimoaccompagnato dalla sua chitarra elettrica che chiude il Radio Italia Live con un vero e proprio mini concerto aperto dae chiuso con un medley dei sui più grandi successi. Nonostante la pioggia è sicuramente stato un concerto imperdibile, e speriamo che come ogni anno dia il via ad un’estate indimenticabile e ricca di grandi successi.