Nomadi, il nuovo album è "Milleanni"

Il 31 maggio verrà rilasciato “Milleanni”, il nuovo album dei Nomadi. Il disco è già in pre-order in edizione limitata autografata in cd e vinile. Si tratta di un concept album legate da un filo e che trattano temi di attualità che rispecchiano “il momento che stiamo vivendo”, secondo quanto riferito dalla band tramite il comunicato ufficiale che ha presentato l’ultimo lavoro. “Milleanni” è composto da 11 brani e tra questi c’è anche “Mai noi no”, cantata da Augusto Daolio, co-fondatore dei Nomadi e leader fino al 1992, anno della sua morte. Si tratta di un provino mai pubblicato prima e registrato nel 1989 con una parte di testo diversa rispetto alla versione originale pubblicata nel 1992 nell'omonimo album. Sia i brani scritti negli anni settanta, sia quelli più recenti parlano di attualità a dimostrazione di quanto la storia sia ciclica e di come le canzoni dei Nomadi non risultino mai “datate”. Il titolo dell’album fa riferimento a una canzone e ancor prima a un augurio che la figlia di Beppe Carletti ha rivolto al padre per un compleanno: «Mi è piaciuto, ci abbiamo lavorato su. Ci sono ragioni affettive e artistiche insieme, come spesso succede a noi Nomadi. Un altro racconto in musica da condividere con tutti».

La tracklist di "Milleanni"

Nell’album “Milleanni” sono presenti due brani inediti: la title track che è stato pubblicato anche come singolo e “L’orizzonte di Damasco”. Questa la tracklist dell’album:

Mille anni Non avrai Con me o contro di me L'orizzonte di Damasco La storia Bianchi e neri Rubano le fate Noi Mamma giustizia Ma noi no (versione inedita, cantata da Augusto Daolio nel 1989) Il paese (strumentale)

Beppe Carletti ha raccontato alla stampa il segreto della longevità del gruppo: «Bisogna trovare le persone giuste, aprirsi, confrontarsi. Nel gruppo si sono avvicendati ben 22 Nomadi. Questo, di Milleanni e del nuovo tour, è il momento in cui mi diverto di più. Il cantante Yuri Cilloni ha energia e freschezza, ci ha rimesso in gioco tutti. Gli ho detto: “Tu mi devi portare fino alla fine ma (ride di gusto, ndr) tra mille anni!”».

Il tour dei Nomadi

L’album “Milleanni” sarà accompagnato da un lungo tour in giro per l’Italia. “Tutta la vita” è il nome della tournee che partirà il 14 giugno da San Giuliano Terme. La dimensione live però è sempre presente nella vita del gruppo e durante e come riporta il sito ufficiale dei Nomadi, l’8 giugno è previsto il raduno del fan club a Casalromano, mentre il 31 agosto ci sarà il raduno estivo a Castagnole. Infine al termine del tour “Tutta la vita”, il gruppo sarà in concerto a Venezia per la data speciale del “Nomadi in crociera”. Ecco tutti gli appuntamenti live:

RADUNO NOMADI FAN CLUB

08.06.2019 CASALROMANO (MN)

RADUNO ESTIVO NOMADI FAN CLUB

31.08.2019 CASTAGNOLE (AT)

TOUR “TUTTA LA VITA”

14.06.2019 SAN GIULIANO TERME LOC. PONTASSERCHIO (PI)

15.06.2019 SCANDIANO (RE)

17.06.2019 VENAFRO (IS)

22.06.2019 BREMBATE DI SOPRA (BG)

28.06.2019 PIANE DI MONTEGIORGIO (FM)

29.06.2019 CASTEL SANT'ELIA (VT)

06.07.2019 TRESCORE CREMASCO (CR)

07.07.2019 POZZOMAGGIORE (SS)

12.07.2019 ASOLO (TV)

13.07.2019 MASI (PD)

20.07.2019 FRASSO SABINO (RI)

28.07.2019 ANITRELLA (FR)

29.07.2019 SANT’ANNA DI MONTEPRANDONE (AP)

03.08.2019 CASARZA LIGURE (GE)

04.08.2019 LIGNANO SABBIADORO (UD)

05.08.2019 VILLACIDRO (SU)

10.08.2019 SAN LORENZO BELIZZI (CS)

16.08.2019 MELICUCCO (RC)

22.08.2019 MONTECRESTESE (VB)

30.08.2019 SANREMO (IM)

03.09.2019 CASALBORDINO (CH)

06.09.2019 CIVITELLA D’AGLIANO (VT)

07.09.2019 MARCONIA DI PISTICCI (MT)

08.09.2019 BOTTEGHINO SAN FELICE A CANCELLO (CE)

10.09.2019 CODIGORO (FE)

14.09.2019 GUARDIABRUNA (CH)

15.09.2019 BRIENZA (PZ)

NOMADI IN CROCIERA