Marco Mengoni in concerto a Rimini: info e scaletta

Dopo il grande successo all’Arena di Verona, Marco Mengoni si prepara a prendere d’assalto l’RDS Stadium di Rimini che è già quasi sold out, esattamente come la gran parte delle date precedenti del suo tour. Il concerto è previsto il 29 maggio: ecco quello che dovete sapere sui biglietti e sulla possibile scaletta.

Marco Mengoni in concerto a Rimini: info biglietti

L’inizio del concerto di Marco Mengoni all’RDS Stadium di Rimini è previsto per le 21, ma le porte apriranno qualche ora prima così che il pubblico possa accomodarsi più agevolmente. I biglietti dell’evento sono ancora disponibili su TicketOne nella fascia “1 Anello Num Visione Limitata Laterale” per il valore di 51,75 euro (diritti di prevendita compresi). Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account.

Come arrivare all’RDS Stadium di Rimini

L’RDS Stadium di Rimini si trova in Piazzale Pasolini, civico 1/C. L’area è conosciuta anche come 105 Stadium o Rimini Stadium e può essere raggiunta in auto dalle uscite “RIMINI NORD”, “RIMINI SUD” e “RICCIONE”. In treno, la stazione più vicina è quella di Rimini, che però si trova a circa 4 km di distanza. Da qui si possono prendere le linee 20 e 8 che conducono direttamente in prossimità dell’RDS Stadium. Nelle vicinanze dell’esercizio sono inoltre disponibili ampi parcheggi privati a pagamento per lasciare l’auto.

Atlantico Tour a Rimini: la possibile scaletta

La scaletta del concerto di Mengoni all’RDS Stadium sarà dedicata soprattutto ai singoli estratti da “Atlantico”, il più recente successo discografico dell’artista originario del Lazio. Non mancheranno dunque singoli come “Muhammad Ali”, attualmente in rotazione radiofonica e “Hola (I Say)” in duetto con Tom Walker, canzoni che apriranno e chiuderanno quest’esperienza musicale. Inclusi nella scaletta ci sono anche “Voglio” e “Buona vita” e tutti quei pezzi che hanno fatto grande la carriera dell’artista, come ad esempio “Ti ho voluto veramente bene”, “In un giorno qualunque”, “Sai che”, “Parole in circolo”, “Guerriero”, “Esseri Umani” e, immancabile, la titletrack dell’ultimo disco, “Atlantico”. Ecco la probabile scaletta del concerto di Marco Mengoni a Rimini, tenendo presente che si tratta di un elenco assimilato dai concerti precedenti e che dunque potrebbe essere soggetto a variazioni di programma in base alle necessità del momento: