Elisa in concerto a Padova: info e scaletta

Sta per concludersi il tour di “Diari aperti”, il nuovo album di Elisa che negli ultimi mesi è stato presentato live nei teatri di tutta Italia. Martedì 28 maggio 2019 la cantautrice friulana farà tappa al Gran Teatro Geox di Padova; sarà la quarta data ad andare in scena in questa location, dove si sono già tenuti tre concerti lo scorso mese di aprile. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live del 28 maggio, scaletta compresa.

Elisa in concerto a Padova: tutte le info

Il tour 2019 di Elisa, “Diari aperti live nei teatri”, è iniziato lo scorso 15 marzo con la data zero al Teatro Odeon di Latisana (UD), per poi continuare con una lunga lista di date in tutta Italia. La tournée è quasi giunta al termine: dopo la tappa del 28 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, restano in programma solamente altri due appuntamenti (30 maggio al Teatro Creberg di Bergamo e ultima data il 31 maggio al Politeama Rossetti di Trieste). Soffermandoci sul concerto di Padova, quello del 28 maggio sarà il quarto spettacolo del tour di Elisa ad andare in scena al Gran Teatro Geox dopo i precedenti live dell’11, 12 e 13 aprile. Lo show ha già registrato il sold out, pertanto non saranno disponibili ulteriori biglietti; l’orario di inizio è fissato per le 21:00. Il Gran Teatro Geox si trova in via Tassinari 1 e per raggiungere la struttura è stato attivato, nel giorno del concerto di Elisa, un comodo servizio di bus navetta in partenza alle ore 19:00 dalla Stazione F.S. Padova (Corsia D fronte chiosco edicola / Banca Antonveneta) con ritorno a fine concerto. Il prezzo del servizio è di 5 euro per la corsa andata e ritorno e di 3 euro solo andata/solo ritorno. La prenotazione dei posti è obbligatoria e può essere effettuata solamente compilando il form sul sito ufficiale del Gran Teatro Geox, fino a 4 ore prima dell’inizio dell’evento (sezione eventi & biglietti – bus navetta).

La scaletta del concerto

Durante il suo tour teatrale 2019 Elisa ha presentato al pubblico le canzoni del nuovo album “Diari aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre 2018 e attualmente certificato disco di platino. La cantante friulana ha scelto di portare la sua musica nei teatri di tutta Italia per potersi esibire in una dimensione intima e avvolgente, capace di privilegiare il rapporto diretto con il pubblico. Durante il concerto del 28 maggio in programma a Padova non potranno mancare i singoli estratti da “Diari aperti”: “Quelli che restano” (featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi”, “Anche fragile” e “Vivere tutte le vite”. In scaletta ci sarà ovviamente spazio anche per le canzoni che hanno segnato la carriera di Elisa, tra cui “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e tanti altri successi. Di seguito trovate la scaletta portata in scena durante il “Diari aperti” tour 2019; i brani presentati a Padova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.