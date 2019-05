Coez in concerto a Roma per le anteprime del tour: info e scaletta

Forte dell’immediato successo riscosso dalla pubblicazione di “È sempre bello”, Coez darà il via al tour di presentazione del suo quinto album in studio con tre concerti a Roma: gli appuntamenti sono fissati per il 28, 29 e 31 maggio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica). Questi live romani saranno una sorta di anteprima di quello che sarà il tour 2019 del rapper-cantautore romano, che porterà la sua musica nei palazzetti di tutta Italia a partire dal prossimo settembre. Ecco tutte le info per arrivare preparati ai concerti di Roma.

Coez in concerto a Roma: info e biglietti

Coez darà al pubblico un’anteprima del suo “È sempre bello in tour”, che da settembre lo porterà ad esibirsi sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia, oltre che nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Per i fan che non vogliono aspettare l’arrivo dell’autunno per gustarsi il suo ritorno live, andranno in scena tre speciali anteprime romane in programma il 28, 29 e 31 maggio al Palazzo dello Sport di Roma (ex Palalottomatica). Il concerto del 28 maggio ha già registrato il sold out con mesi d’anticipo, mentre per le altre due date è ancora possibile acquistare i biglietti su circuito Ticketone (online o nei punti vendita autorizzati). I prezzi variano a seconda della tipologia di posto scelto e selezionato: sono disponibili biglietti parterre a 30 euro + diritti di prevendita, in primo anello A numerato a 45 euro + d.p., in secondo anello B numerato a 40 euro + d.p. e in terzo anello C numerato a 35 euro + diritti di prevendita. Per le tre date romane, attualmente, non è più disponibile l’opzione VIP Pack; chi è già in possesso dei pacchetti VIP per i concerti al Palazzo dello Sport il ritiro sul luogo dell'evento potrà avvenire presso la biglietteria, solo il giorno stesso del concerto, effettuando il check-in entro e non oltre le ore 18:15. L’orario di inizio dei live è previsto per le 21:00; per avere conferma degli orari ufficiali consigliamo comunque di controllare i social di Vivo Concerti, organizzatori del tour, il giorno stesso dell’evento. Il Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) si trova nel quartiere EUR ed è la più grande arena indoor della capitale. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (dal grande raccordo anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma Centro) e con i mezzi pubblici (autobus o metro: linea B – fermata EUR palasport).

La possibile scaletta del concerto

Coez sta per tornare in tour nei palazzetti di tutta Italia per presentare al pubblico le canzoni del suo nuovo album “È sempre bello”. Si tratta del quinto disco in studio della sua carriera, uscito lo scorso 29 marzo per Carosello Records. La scaletta della tournée, in partenza da Roma, sarà probabilmente incentrata principalmente sulle canzoni che compongono “È sempre bello”. Sicuramente non potrà mancare la title track, che ha anticipato l’uscita dell’album con grande successo, debuttando direttamente al primo posto della classifica singoli FIMI e già certificata triplo disco di platino. Immancabile anche “Domenica”, secondo singolo estratto dal nuovo disco, in rotazione sulle frequenze radiofoniche dallo scorso 26 aprile e già certificato disco d’oro. Saranno certamente presenti in scaletta anche altre tracce di “È sempre bello”, così come alcuni dei più brani che hanno maggiormente segnato la fortunata carriera di Coez. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo “Le luci della città”, “La musica non c’è”, “Faccio un casino”, ma anche le meno recenti “Jet”, “Lontana da me”, “Ali sporche” e “Le parole più grandi”. La scaletta ufficiale non è ancora stata condivisa, dovremmo quindi aspettare l’inizio del tour per scoprirla nel dettaglio.