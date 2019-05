Radio Italia live a Milano: la scaletta del concerto in piazza Duomo

L’appuntamento è per lunedì 27 maggio 2019: giorno in cui piazza Duomo a Milano ospiterà il concerto di Radio Italia live, con protagonisti sul palco alcuni tra i nomi più importanti della musica italiana. Ma non solo: presente nel cast, infatti, anche Sting.

Radio Italia live a Milano: la scaletta

Quest’anno a salire sul palco saranno soprattutto artisti dal seguito molto giovane. Ma non mancheranno le eccezioni. Ci saranno infatti Luciano Ligabue, prima del tour che lo porterà negli stadi più importanti d’Italia, e Loredana Berté, galvanizzata dal successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ancora, vedremo Alessandra Amoroso, reduce da una fortunata tournée nei palazzetti dello sport italiani, e poi Francesco Gabbani, da poco tornato sulle scene con il singolo “È un’altra cosa”. Ancora, ci saranno Gué Pequeno, i Tiromancino, il trapper Sfera Ebbasta. E poi Ermal Meta, che ha da poco terminato un tour teatrale con gli Gnu Quartet, e Ultimo, attualmente impegnato in una tournée nei palasport, in attesa del doppio concerto negli stadi: al Teghil di Lignano Sabbiadoro e all’Olimpico di Roma. Infine, l’ospite internazionale: Sting.

Radio Italia live a Milano: le info

Il concerto di Radio Italia live in programma a Milano giunge ormai alla sua ottava edizione. L’inizio dello show, come sempre completamente gratuito, è in programma per le 19. A presentare gli artisti sul palco saranno ancora una volta Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre dietro le quinte ci saranno Marco Maccarini e Manola Mosleghi: Il primo per parlare con gli artisti in attesa di salire sul palco, la seconda per intrattenere il pubblico. A lato del palco saranno allestiti due grandi maxi schermi, così da permettere anche alle persone al limite della piazza di godere del concerto. Ai lati di piazza Duomo, inoltre, saranno allestiti di varchi, per regolare il flusso di entrata. Parallelamente, gli agenti della polizia controlleranno ciascuno spettatore, prima di consentirgli l’ingresso. Il numero di persone ammesse in piazza Duomo è limitato, quindi il consiglio per non rischiare di rimanere fuori è quello di raggiungerla già nel pomeriggio. Il metodo più agevole per raggiungere piazza Duomo la sera di Radio Italia live è a piedi. Chi arriverà con la metropolitana, dovrà scendere alle fermate limitrofe di Missori, San Babila, Montenapoleone o Cordusio, dato che la fermata del Duomo sarà chiusa dalle 14 fino alla fine del servizio. Infine, è possibile raggiungere Milano in auto per poi parcheggiare nei parcheggi di interscambio delle stazioni della metropolitana di Famagosta, San Donato, Gobba, Maciachini, Molino Dorino, Bisceglie e Lampugnano: ciascuno rimarrà aperto fino alle 2.30 di notte.