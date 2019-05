Da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2019 i giardini Indro Montanelli di Milano ospiteranno il Wired Next Fest, l’appuntamento all’insegna di tecnologia, musica e innovazione. L’evento è diventato uno dei più attesi dell’anno richiamando migliaia di persone da ogni parte d’Italia.

Priestess: il concerto a Milano

Il festival propone convegni, incontri formativi e molto altro per tutti coloro che fanno della curiosità la loro qualità fondamentale. Nel corso del weekend due concerti allieteranno il pubblico serale e sabato sarà la volta anche di Priestess, la giovanissima artista italiana che si sta imponendo come una delle realtà più originali e moderne degli ultimi anni. Tra i cantanti annunciati nelle due giornate ci saranno anche anche Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo (qui le foto più belle dei giudici e dei protagonisti della dodicesima edizione di X Factor), Daniele Silvestri, Berkcan Demir e Beba.

Alessandra Prete, questo il suo nome all’anagrafe, nasce nel 1996. Il debutto nel mercato discografico avviene nel 2015 quando entra a far parte dell’etichetta “Tanta Roba”. Nel corso degli anni Priestess dimostra il suo grandissimo talento grazie a singoli che diventano tormentoni social, tra questi “Maria Antonietta” e “Torno domani”, i cui video ufficiali hanno superato rispettivamente su YouTube oltre due milioni e più di 400.000 visualizzazioni.

Per quanto riguarda il concerto in programma al Wired Next Fest, al momento non sono ancora state rivelate indiscrezioni in merito alla scaletta e ai brani che verranno eseguiti sul palco, ma sicuramente l’artista saprà come portare energia e arrangiamenti elaborati per far scatenare e divertire il pubblico. L’appuntamento, come indicato sul sito ufficiale della manifestazione, è fissato per sabato 25 maggio alle 20:30, la durata totale sarà di circa tre ore e mezza.

Priestess: il tour in Italia

Nei prossimi mesi l’artista girerà tutta l’Italia per esibirsi su importanti palchi del nostro paese, tra le città toccate troviamo Bologna, Roma, Torino e Udine. La ragazza riscuote anche un grande successo sui social, infatti il suo profilo Instagram conta oltre 100.000 follower.