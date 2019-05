Nitro in concerto al Mi Ami Festival di Milano: la scaletta

Nitro, pseudonimo di Nicola Albera, nasce in provincia di Vicenza nel 1993 e si innamora presto del freestyle, per il quale capisce di avere un talento naturale. Si lega alla crew Gioventù Bruciata con cui pubblica “Brn2Born” nel 2010. nel 2012 decide di mettere alla prova le sue doti di freestyle, partecipando alla trasmissione “Spit” di Mtv, dove si piazza al secondo posto. Trasferitosi a Milano entra a far parte ella crew Machete, di cui fanno parte esponenti di rilievo dell’hip hop italiano come Salmo, El Raton, Enigma. Viene subito notato dai colleghi e nell’ottobre 2012 riceve una chiamata da Fabri Fibra per un featuring nel pezzo “Felice per me” del suo Ep “Casus Belli”.

Da "Danger" a "No Comment", tra concerti sold out e visualizzazioni Youtube

l suo primo album da solista, “Danger”, arriva nel 2013 prodotto dalla Machete Empire Records e distribuito da Sony Music, collocandosi subito ai primi posti della scena italiana: Il suo successo è “esplosivo” è diventa uno dei rapper più seguiti sui social. Nel 2015 pubblica il nuovo album “Suicidol”, guadagnando il primo posto nella classifica iTunes; merito delle rime provocatorie dell’estratto anticipatorio “Rotten”, in cui spiccano nel video anche gli interventi di Fabri Fibra e Shade. Il primo singolo estratto è “Sassi e diamanti”, seguiranno “Storia di un defunto artista” e “Storia di un presunto artista” in cui Nitro parla di sé e del perché vuole fare musica. Il Suicidol Tour fa registrare diversi sold out e si conclude ai Magazzini Generali di Milano con uno show in cui partecipano anche Fabri Fibra, Rocco Hunt, Noyz Narcos, Madman e i membri della Machete crew. Seguirà un’altra riedizione dell’album, “Suicido-Post Mortem”, che contiene anche brani in collaborazione con MadMan, Jake La Furia, Jack the Smoker e Izi. Dopo due anni arriva il quarto album in studio, “No comment”, con featuring di Salmo, Dani Faiv, Lazza e Madman, che presenterà dal vivo con il “No Comment – Showcase Tour”. “No comment” è un album più maturo, in cui Nitro alterna per la prima volta parti rappate a parti cantate, dimostrando una versatilità che fino a quel momento non era ancora emersa. Mescolando elementi di hip hop, rock, soul, ma anche cinema e letteratura, l’album è lanciato dal video “Infamity show”, una straniante analisi sul decadimento sociale, con frasi rigorosamente in rima, in forma di talk show.

La scaletta del concerto di Nitro al Mi Ami

La scaletta del nuovo tour di Nitro sarà incentrata ancora sul suo ultimo album “No comment” pubblicato il 12 gennaio 2018 ma non mancheranno brani dei precedenti due dischi. Molti di questi pezzi saranno gli stessi che proporrà al pubblico milanese del MiAmi Festival. Ecco la scaletta anticipata del suo tour estivo: