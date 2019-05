Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo saranno in concerto venerdì 24 maggio al Wired Next Fest 2019 , l'evento milanese che ogni anno attira la presenza di migliaia di persone. L'appuntamento è ai Giardini Indro Montanelli.

Dopo mesi di attesa, ci siamo. Oggi, venerdì 24 maggio, si alza il sipario sul Wired Next Fest, l’evento milanese che da anni catalizza l’attenzione di migliaia di persone. La manifestazione avrà una durata di tre giorni e si svolgerà presso i Giardini Indro Montanelli, situati presso Corso Venezia 55, in cui illustri personalità provenienti dal mondo della musica, della tecnologia e dello spettacolo si avvicenderanno per proporre incontri, concerti e convegni al pubblico.

Wired Next Fest: al via l'evento

Da anni la manifestazione è diventata un importante punto di riferimento per gli appassionati del settore e non solo, infatti il Wired Next Fest si è imposto come uno dei festival più seguiti del paese grazie all’offerta di proposte formative, stimolanti e originali.

Il Wired Next Fest è anche il momento per poter godere della buona musica grazie alla presenza di numerosi di artisti di grande spessore che si esibiranno live, tra questi Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo (clicca qui per vedere le foto dei giudici e dei protagonisti della dodicesima edizione di X Factor)

Wired Next Fest: Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo

I due artisti saranno tra i grandi protagonisti della prima giornata grazie al coinvolgimento in due eventi distinti. Il primo è intitolato “Più germi per tutti” e si svolgerà dalle 15:30 alle 16 presso lo Stage X, successivamente la coppia si esibirà in un concerto adrenalinico. Infatti, a partire dalle 20:30 avrà luogo l’evento musicale che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più altisonanti della musica italiana, tra questi anche Ghemon e Daniele Silvestri. L’appuntamento viene indicato come “Live e DJ set” dal sito ufficiale della manifestazione e avrà una durata di circa tre ore e mezza durante le quali sarà possibile assistere anche all’esibizione di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla scaletta e sui brani che verranno proposti dalla coppia. I due artisti si sono esibiti insieme sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma in cui hanno eseguito: “Ballata per la mia piccola iena”, “Quello che non c’è” e “Non è per sempre” degli Afterhours, "You Know You're Right" dei Nirvana e infine “Perfect day" di Lou Reed.