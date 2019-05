Dark Polo Gang, il nuovo album è "Trap Lovers Reloaded"

Per la precisione, “Trap Lovers Reloaded” è una nuova edizione del terzo album della Dark Polo Gang, “Trap Lovers”, pubblicato per la prima volta il 28 settembre 2018.

“Trap Lovers Reloaded”

I tre king della trap Wayne Santana, Tony Effe e Prynce Pyrex invadono ancora una volta il mondo della trap con la nuova edizione di “Trap Lovers”, terzo disco in studio della Dark Polo Gang. Uscita il 24 maggio 2019, la nuova release prende il nome di “Trap Lovers Reloaded” ed è disponibile online e nei negozi di musica. In questa edizione dell’album non ci sono solo i brani che tutti già conoscono, ma sono stati introdotti anche 7 pezzi nuovi, di cui 4 remix e 3 inediti. Di seguito l’elenco completo dei brani del nuovo disco “Trap Lovers Reloaded”:

Cambiare Adesso Splash Toy Boy Young Rich Gang Peter Pan Uomini e Donne Expensive feat MamboLosco Acqua Fiji Che Bello Essere Dark Baby Che Noia Casper British Gang Shit feat. Capo Plaza Taki Taki prod. By Andry the Hitmaker Sex on the Beach prod. By Merk & Kremont, Sick Luke e Canova Splash RMX feat. Gué Pequeno, Luché Young Rich Gang RMX feat. ZillaKami, SosMula Gang Shit RMX feat. GASHI e Capo Plaza Cambiare Adesso versione Acustica

Parlando del loro disco in versione originale, la Dark Polo Gang aveva spiegato qualcosa sul concept di “Trap Lovers”, «che da una parte ricalca le tipiche sonorità trap che hanno contraddistinto in questi anni la Dark Polo Gang, ma che dall’altra mostra una crescita artistica e la volontà di non fermarsi agli stereotipi musicali del genere». Iconico della loro produzione è lo slang, una cifra stilistica con cui riescono a comunicare con i fan senza filtri e senza tanti giri di parole.

Dark Polo Gang in tour nel 2019: tutte le date

Il collettivo trap romano sta per dare il via a una serie di importanti appuntamenti dal vivo con i fan tra festival della musica e un fitto elenco di concerti e dj set. Di seguito il calendario del “Dark Polo Gang Summer Tour 2019”:

1 giugno, Jesolo (VN) @ Kings

9 giugno, Lecco @ Nameless Music Festival

11 giugno, Vicenza @ Villa Bonin

22 giugno, Follonica (GR) @ Disco Village

20 luglio, Rimini @ Arena di Rimini

27 luglio, Budoni (SS) @ Pata Club

31 luglio, Alba Adriatica (TE) @ Gattopardo

8 agosto, Gallipoli (LE) @ Sottosopra Fest

10 agosto, Milazzo (ME) @ Stadio Comunale

13 agosto, Formentera (SPA) @ Tipic

22 agosto, Forte dei Marmi (LU) @ Bussola

31 agosto, Brescia @BSMNT

Le date sono in costante aggiornamento. I biglietti per il “Dark Polo Gang Summer Tour” sono disponibili nei punti di vendita autorizzati. La data del Sottosopra Fest è attualmente presente anche su TicketOne.