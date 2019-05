Daniele Silvestri in concerto a Milano per il Wired Fest 2019: la scaletta

Dopo l’ottima prova all’ultimo Festival di Sanremo (il suo «Argentovivo» si è classificato al sesto posto, ma ha portato a casa il premio della critica “Mia Martini”, il Premio della sala stampa “Lucio Dalla” e pure il Premio per il miglior testo “Sergio Bardotti”) e l’uscita del nuovo album «La terra sotto i piedi», Daniele Silvestri si prepara ai live.

Non un tour vero e proprio, ma una serie di date estive per - in un certo senso - non perdersi di vista. “Prima che… arrivi l’autunno, e insieme a quello, il tour Palasportivo de “La terra sotto i piedi” passerà un po’ troppo tempo per rimanere congelato in attesa, lo confesso. Allora decido di affrontare l’estate alle porte centellinando qualche piccola ma importante occasione per fare musica e incontrarci, se lo vorrete” ha comunicato via social il cantautore.

Daniele Silvestri: l’appuntamento al Wired Next Fest

In questo senso, il primo appuntamento è fissato per venerdì 24 maggio, al Wired Next Fest. Nella suggestiva cornice dei giardini Indro Montanelli di Porta Venezia, l’interprete romano si esibirà nella stessa serata di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo, Ghemon, Beba e Martux_M.

Al momento, non ci sono ancora notizie sicure in merito ai brani che eseguirà, anche se verosimilmente si tratterà di un mix tra quelli contenuti nel nuovo album (con «Argentovivo» prioritario sugli altri) e quelli più conosciuti della sua carriera, tra cui «Salirò», «Occhi da orientale» e «La paranza».

Rilasciato il tre maggio 2019 per Sony Music, il disco rappresenta un importante cambio di rotta per Silvestri che racconta qui la società odierna, con le sue peculiarità e le sue contraddizioni. Di seguito, la tracklist completa:

01. Qualcosa cambia

02. Argentovivo

03. La cosa giusta

04. Complimenti ignoranti

05. Tutti matti

06. Concime

07. Scusate se non piango

08. Prima che

09. Blitz gerontoiatrico

10. La vita splendida del capitano

11. Rame

12. Tempi modesti feat. Davide Shorty

13. L’ultimo desiderio

14. Il principe di fango (solo un lieto fine)