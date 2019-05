Venerdì 24 maggio Beba salirà sul palco del Wired Next Fest 2019 per portare un'ondata di rap ed energia. Il concerto si terrà presso i giardini Indro Montanelli di Milano .

Al via oggi il Wired Next Fest 2019, la manifestazione che propone concerti, incontri e convegni all’interno dei bellissimi giardini Indro Montanelli, situati all’indirizzo Corso Venezia 5 che diventeranno il cuore della movida milanese all’insegna di divertimento e formazione per tre lunghe giornate.

Nel corso degli anni il festival è diventato uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini milanesi e non solo che potranno prendere parte a corsi ed eventi di grande spessore.

Beba: grande attesa per il concerto

Il Wired Next Fest non è soltanto l’occasione per approfondire nozioni e venire a conoscenza di nuovi mondi, ma è anche il luogo in cui la musica prende vita. Infatti venerdì 24 maggio si terrà uno degli appuntamenti più attesi in cui alcuni degli artisti più originali e noti in Italia si esibiranno con i loro brani.

Il concerto avrà inizio alle 20:30 e avrà una durata di circa tre ore e mezza, stando a quanto riportato dal sito ufficiale del Wired Next Fest che lo classifica come “Live e DJ set”, tra i protagonisti troveremo anche la giovanissima Beba, una delle artiste in maggior ascesa in Italia.

Roberta Lazzerini, questo il suo nome all’anagrafe, nasce il 10 ottobre 1994 a Torino. L’artista è tra le realtà rap emergenti più interessanti del Bel paese grazie a uno stile unico e a visual elaborati e ben fatti. Al momento non ci sono ancora indiscrezioni sui brani che verranno eseguiti ma la performance sarà sicuramente una grande esplosione di energia. L’artista vanta anche un grande seguito social, infatti il suo profilo Instagram conta oltre 340.000 follower.

Beba: il tour dei prossimi mesi

Nei prossimi mesi Beba sarà in giro per portare la sua musica su numerosi palchi italiani, queste le date annunciate al momento: