L'autunno di Marco Mengoni è on stage. Hannunciate le date post estate dell' Atlantico Tour . Nell'attesa un weekend sold out all' Arena di Verona e poi Rimini e Bologna . Da non perdere per chi vuole rigenerarsi

L’annuncio dei nuovi appuntamenti è arrivato ieri sera direttamente dal pubblico del Mandela Forum di Firenze, che ha svelato assieme a Marco data per data il nuovo calendario, durante uno degli innumerevoli sold out diATLANTICO TOUR, l’avventura live di MARCO MENGONI che non accenna a fermarsi e ha già venduto oltre 200 mila biglietti. Dopo il successo delle 5 anteprime europee, le date nei palazzetti ancora in corso e i cinque speciali appuntamenti estivi FUORI ATLANTICO TOUR alla scoperta della bellezza, lo show tornerà in autunno con nuove date in tutta Italia e in Europa, dove Marco potrà riabbracciare il suo pubblico e toccare anche alcune delle città che non ha ancora raggiunto.

ATLANTICO TOUR, che sta collezionando un sold out dopo l’altro si avvia alla conclusione di questa prima leg. Lo show sarà anche stasera a Firenze, il 24, 25 e 26 maggio all’Arena di Verona (tre sold out consecutivi) e terminerà con Rimini sold out (29 maggio) e Bologna (30 maggio). Prima di regalare nuovi appuntamenti al suo pubblico in autunno Marco Mengoni porterà la sua musica in cinque location inedite con FUORI ATLANTICO TOUR_ATTRAVERSA LA BELLEZZA, per valorizzare il patrimonio artistico e le bellezze della natura, proseguendo la collaborazione con National Geographic di cui Mengoni è ambasciatore italiano della campagna Planet or Plastic?

Nel frattempo, a quasi due mesi dall’uscita il singolo Muhammad Ali è ancora stabile tra i brani più suonati dalle radio.



I biglietti per le nuove date del tour sono in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 16.00 di venerdì 24 maggio.



Radio Italia è radio ufficiale di ATLANTICO TOUR.



ATLANTICO TOUR – NUOVE DATE

6 NOVEMBRE PERUGIA – PALA EVANGELISTI

8 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

9 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12 NOVEMBRE MANTOVA – GRANA PADANO ARENA & THEATRE

14 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA

17 NOVEMBRE PESARO – VITRIFRIGO ARENA

19 NOVEMBRE FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

22 NOVEMBRE ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

26 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

28 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL

8 DICEMBRE FRANCOFORTE – BATSCHKAPPE

10 DICEMBRE COLONIA – CARLSWERK

15 DICEMBRE BARCELLONA – SALA BARTS

18 DICEMBRE LONDRA – SHEPHERD’S BUSH EMPIRE