Arisa racconta la sua tricotillomania: "Porto i capelli corti altrimenti me li strappo"

Da quando nel 2009 si è presentata sul palco della 59esima edizione del Festival di Sanremo con il brano «Sincerità» (vincitore della categoria Giovani, del premio della critica Mia Martini e del premio della Sala Stampa Radio e Tv Sezione Proposte), Arisa ha sempre alternato dei tagli di capelli che oscillavano tra il corto e il cortissimo.

Al punto che molti, in questi anni, tramite i social network, l’hanno più volte criticata, consigliandole - spesso anche in modo per niente garbato - farli crescere, optando per acconciature “più femminili”.

Arisa: l’ammissione della malattia



Ora, sulla questione, è intervenuta la diretta interessata, che, sul proprio profilo Instagram, ha ammesso di soffrire di tricotillomania: un disturbo ossessivo-compulsivo del comportamento, che spinge le persone a strapparsi i capelli senza quasi rendersene conto.

«Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco» ha ammesso la cantante in una delle sue Story, dopo aver lanciato un sondaggio ai propri fan, in cui chiedeva se fosse il caso di tagliarsi nuovamente i capelli o di tentare di farseli crescere un altro po’.

Arisa: la pubblicazione del nuovo album



La cantante è intanto reduce dalla pubblicazione del primo album con la Sugar Music, la sua nuova casa discografica: «Una Rosalba in città», che contiene anche il movimentato singolo sanremese «Mi sento bene».

Come intuito anche dalla performance eseguita sul palco dell’Ariston, il disco segna un’importante cambio di rotta per l’artista, che passa dalle ballad malinconiche a canzoni positive e gioiose.

Arrivato a tre anni di distanza da «Guardando il cielo», si compone di dodici tracce dalle sonorità anni Settanta e Ottanta. Qui, la tracklist completa:

01. Dove non batte il sole

02. Tam Tam

03. Mi sento bene

04. Gli amanti sono pazzi

05. La domenica dell’anima

06. Minidonna

07. Una nuova Rosalba in città

08. Vale la pena

09. Quando c’erano le lire

10. Così come sei

11. Il futuro ha bisogno d’amore

12. Amarsi in due