Ennio Morricone in concerto, tutte le date del tour: da Verona a Roma

Tutto esaurito per i concerti d’addio di Ennio Morricone all’Arena di Verona. Già dal pomeriggio si erano formate lunghe file di persone in attesa dell’apertura delle porte. E il maestro non ha certo deluso, regalando al pubblico una performance divisa in tre parti che si è avvalsa anche della cantante Susanna Rigacci e di un’ospite di grande prestigio come la portoghese Dulce Pontes, regina del fado.

Le leggendarie musiche della trilogia del west e del cinema dell’impegno

Un commiato da brividi con una intro epica-storica in cui sono state suonate tra l’altro le colonne sonore de “Gli intoccabili”, “La tenda rossa”, “L’ultimo gattopardo”, di “Novecento”, e di “Légami!” (¡Átame!). La prima parte si è chiusa con le leggendarie musiche de “Il buono, il brutto, il cattivo” e “C’era una volta il west”. Le sonorità western che hanno aperto anche la seconda parte con “L’ultima diligenza di Red Rock” da “The Hatefuil Eight” di Quentin Tarantino, con cui Morricone si è aggiudicato l’Oscar. Si è poi passati al cinema dell’impegno con le colonne sonore di film simbolo come “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto “, “La classe operaia va in paradiso”, “Sostiene Pereira”, “Sacco e Vanzetti”, “Mission”, oltre a quelle di “La luz prodigiosa” e “Queimada “su cui si è esibita anche l’ospite Dulce Pontes. La terza parte ha visto invece un grande classico come “Nuovo Cinema Paradiso”, prima di chiudere la serata con i bis de “L’estasi dell’oro” da “Il buono, il brutto, il cattivo” e de “La luz prodigiosa“.

Ecco la scaletta dei pezzi suonati a Verona:

Parte prima

Epico Storico

Gli Intoccabili

La tenda rossa

Altri, dopo di noi (film La tenda rossa)

Novecento

Atame!

Ostinato ricercare per un’immagine

Nostromo

Modernità del mito nel cinema di Sergio Leone

L’uomo dell’armonica (C’era una volta il West)

Il forte (Il buono, il brutto, il cattivo)

Il buono, il brutto, il cattivo

L’estasi dell’oro (Il buono, il brutto, il cattivo)

Parte seconda

L’ultima diligenza di Red Rock (da The Hateful Eight)

Il cinema dell’impegno

La luz prodigiosa (ft. Dulce Pontes)

La battaglia di Algeri

Sacco e Vanzetti

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Sostiene Pereira

La classe operaia va in paradiso

Vittime di guerra

Abolição (Queimada, ft Dulce Pontes)

Mission

Gabriel’s Oboe

Falls

Come in cielo, così in terra

Parte terza/Bis

Nuovo Cinema Paradiso

L’estasi dell’oro

La luz prodigiosa (ft Dulce Pontes)

Le prossime date dei Final Concerts che chiuderanno la carriera di Ennio Morricone

Dopo l’esibizione all’Arena, il maestro si sposterà a giugno a Roma dove ha in programma sette date in un’altra location prestigiosissima come Le Terme di Caracalla, prima di esibirsi nella splendida cornice dell’Esedra di Palazzo Te a Mantova e chiudere definitivamente la sua leggendaria carriera al Lucca Summer Festival. Ecco tutte le date restanti dei The Final Concerts: