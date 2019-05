Giorgia in concerto a Napoli: info e scaletta

È in programma per domenica 19 maggio al Teatro PalaPartenope di Napoli la prossima data del “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia. Concerto di presentazione dei brani estratti dal recente disco di cover della cantante romana, “Pop Heart”.

Giorgia in concerto al Pala Partenope di Napoli: le informazioni

L’inizio del concerto di Giorgia al PalaPartenope di Napoli è in programma per le 21. Chi non avesse ancora comprato il biglietto potrà acquistare i soli tagliandi per la poltrona laterale numerata, disponibili a 51.75 euro. Completamente esauriti invece i biglietti per i rimanenti settori. Il Teatro PalaPartenope si trova in via Barbagallo al civico 155. È raggiungibile utilizzando la propria auto, imboccando le uscite della tangenziale di Fuorigrotta e di Agnano. All’esterno del palazzetto dello sport si trovano degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto. In alternativa, il palasport è raggiungibile con il treno, essendo la struttura nei pressi delle fermate della linea Edenlandia e di Agnano della Cumana. Infine, è raggiungibile con la linea dell’autobus numero 2: dal centro di Napoli o dalla stazione Garibaldi scendere a Montesanto, per poi proseguire con la Cumana.

Giorgia in concerto al PalaPartenope di Napoli: la scaletta

La scaletta del concerto di Giorgia al PalaPartenope di Napoli vedrà l’alternarsi dei più grandi successi della cantante romana ad alcune tra le canzoni più celebri della musica italiana, da lei omaggiate nel suo recente disco di cover, “Pop Heart”. Lo show inizia con un omaggio a Lorenzo Jovanotti sulle note de “Le tasche piene di sassi”. Ed è Jovanotti l’autore del brano (e di un featuring) tra i più famosi di Giorgia: “Tu mi porti su”, inserito come chiosa finale della serata. Tra gli altri artisti omaggiati da Giorgia nel corso del concerto, gli Eurythmics con “Sweet Dreams (Are Made of This)”, Zucchero con “Dune mosse”, Elisa con “Stay”, Marco Mengoni con “L’essenziale”. Quindi, non mancheranno i grandi successi di Giorgia: “E poi”, “Come saprei” e “Di sole e d’azzurro”. La probabile scaletta del concerto di Giorgia a Napoli, sulla base dei precedenti concerti parte del “Pop Heart Tour 2019”:

Le tasche piene di sassi Una storia importante Gli ostacoli del cuore Io fra tanti Scelgo ancora te Sweet Dreams (Are Made of This) Quando una stella muore È l’amore che conta Come neve Dune mosse I Feel Love Il mio giorno migliore La mia stanza Ain’t Nobody E poi Come saprei Strano il mio destino Un amore da favola Girasole/Tra dire e fare Easy Di sole e d’azzurro Vivi davvero Stay Credo L’essenziale Oronero Anima Tu mi porti su

Il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia

Dopo il concerto in programma al PalaPartenope di Napoli, il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia proseguirà con lo show del 21 maggio al Palaflorio di Bari, a cui seguirà lo spettacolo conclusivo del 24 dello stesso mese al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, a partire da 36,80 euro.