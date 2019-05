Abate, il singolo è Come le Stelle: il video

Come le stelle (Scandura Production/Artist First) è il nuovo singolo del cantautore ABATE che anticipa l’album omonimo. Siamo un po’ tutti come le stelle. Brilliamo, ci spegniamo, cadiamo, rinasciamo. Al di là del materialismo, questa vita ci può soltanto insegnare come si fa veramente ad amare: "Ho scelto questo brano –afferma l’artista- come singolo perché in questo momento storico sentivo l'esigenza di raccontare come amare sia più importante di tutto".





Fabio Abate in arte ABATE è un cantautore, produttore artistico, regista e compositore. Nel 2010 pubblica il disco Itinerario precario per la Narciso Records di Carmen Consoli. Uno dei brani scritti da ABATE, Senza farsi male, viene inserito nella colonna sonora del film L'uomo che ama di Maria Sole Tognazzi e riceve una candidatura ai Nastri d'argento e ai David di Donatello come miglior canzone originale. Durante i primi mesi del 2010 ABATE apre tutti gli spettacoli del Tour Teatrale Elettra di Carmen Consoli proponendo i nuovi brani lungo tutta la penisola. Successivamente è impegnato nell'Itinerario Precario Tour, primo tour nazionale che attraversa l'Italia toccando città come Milano, Firenze, Genova, Palermo e Roma, dove si esibisce in occasione della rassegna Generazione X, all'Auditorium Parco della Musica. Nel corso della sua attività live, ABATE collabora con diversi artisti, tra cui Carmen Consoli, Carlotta Proietti, Gerardina Trovato, I Lautari, Rita Botto e tanti altri. In seguito compone la colonna sonora del nuovo film di Alessandro di Robilant Mauro ha da fare e ancora il film Lo scoglio del Leone di Rosario Scandura. Notato da Fiorello durante il programma Edicolafiore, ABATE ha modo di esibirsi più volte durante la famosa Edicola destando tanta curiosità e interesse sui social networks e lo stesso Fiorello lo ribattezza il Cantattore. Dopo una pausa e tanto lavoro di laboratorio, ABATE si prepara per la pubblicazione del nuovo disco dal titolo Come Le Stelle.