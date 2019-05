Paola Turci in concerto: due teaser live prima del tour

Due date “teaser” per promuovere l’arrivo del tour: Paola Turci aspetta i suoi fan a Milano e Roma per due concerti indimenticabili

Due date evento per celebrare l’arrivo del tour autunnale dedicato al nuovo album, ”Viva da morire”, pubblicato il 15 marzo 2019 per l’etichetta Warner Bros. Appuntamento a Milano al Teatro degli Arcimboldi, il 13 maggio, e il 20 maggio a Roma, Auditorium Parco della Musica.

Paola Turci in concerto a Milano: info e biglietti

Le date del 13 e del 20 maggio, rispettivamente a Milano e Roma, anticipano quello che sarà un ricco tour autunnale interamente dedicato alla musica di Paola Turci nel nuovo disco “Viva da Morire”. I biglietti per il concerto di Milano presso il Teatro degli Arcimboldi sono ancora disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, in diverse fasce di prezzo:

Platea Bassa: 46 euro

Platea Alta: 42 euro

Prima Galleria: 38 euro

Seconda Galleria: 29 euro

Seconda Galleria Visibilità Limitata: 29 euro

Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per ogni account attivo sul circuito. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21, ma l’ingresso sarà possibile già prima, così da permettere agli spettatori di accomodarsi.

Il Teatro degli Arcimboldi si trova in Viale dell’Innovazione, 20, a Milano. Situato nel quartiere Bicocca a Nord della città, ed è raggiungibile in metro (fermata Bicocca), tram e bus. Chi arriva in auto può raggiungere l’area percorrendo le direttrici di viale Zara, viale Sarca o Melchiorre Gioia. Sono a disposizione una serie di parcheggi a pagamento localizzati di fronte al teatro. Chi scegliesse di prendere il treno può arrivare alla stazione di Greco Pirelli e da lì proseguire a piedi fino al Teatro.

Viva da Morire

Il concerto del 20 maggio a Roma avrà luogo presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma e sarà la seconda occasione primaverile per la Turci di portare la sua musica dal vivo, in attesa del tour che inizierà in autunno. “Viva da Morire” è il quindicesimo album di inediti della cantautrice e contiene uno dei singoli che l’ha resa protagonista, e grande ritorno, sul palco dell’Ariston: “L’ultimo ostacolo”.

Il disco arriva a due anni di distanza dal precedente, ossia “Il secondo cuore” (2017). Pubblicato il 15 marzo 2019 per la Warner, l’album contiene 10 tracce e un solo featuring con il rapper torinese Shade per il brano “Le olimpiadi di tutti i giorni”. “Viva da Morire” è stato anticipato da due singoli: “L’ultimo ostacolo” (classificatosi sedicesimo a Sanremo) e la title track “Viva da Morire”.

Dopo le due date in primavera, Paola Turci dà appuntamento ai suoi fan in autunno, con il proseguimento del suo importantissimo “Viva da Morire Tour”. Ecco l’elenco completo delle date: