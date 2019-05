Elisa in concerto a Genova: info e scaletta

Elisa continua il suo tour “Diari aperti live nei teatri”: restano poche date alla fine di questa speciale tournée che ha conquistato il pubblico di tutta Italia, registrando il tutto esaurito praticamente ovunque. Il prossimo concerto in programma si terrà martedì 14 maggio al Teatro Carlo Felice di Genova. Il live è già sold out, pertanto non è più possibile acquistare ulteriori biglietti. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati allo show genovese di Elisa, scaletta compresa.

Elisa a Genova: le info sul tour e sul concerto

Elisa ha scelto di presentare il suo nuovo album, “Diari aperti”, partendo dall’intima dimensione dei teatri, per privilegiare il rapporto diretto col pubblico. Il tour è iniziato lo scorso 15 marzo con la data zero al Teatro Odeon di Latisana (UD), collezionando una lunga carrellata di concerti completamente sold out. La tournée teatrale della cantante friulana si concluderà l’ultimo giorno di maggio a Trieste; tra i restanti live in programma, ad ora, restano disponibili (su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati) solo i biglietti per i concerti del 18 e 19 maggio a Cagliari. Il prossimo concerto in calendario si terrà il 14 maggio sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova. Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00 ed è sold out, pertanto non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa.

La scaletta del concerto

Durante la tournée 2019 nei teatri di tutta Italia, Elisa sta presentando al pubblico il suo ultimo album “Diari aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre 2018 e attualmente certificato disco di platino. La scelta di esibirsi nel contesto teatrale è nata per soddisfare il bisogno di una dimensione intima e avvolgente, in grado di annullare il più possibile le distanze tra artista e pubblico. Nella scaletta seguita da Elisa durante il tour c’è, ovviamente, un ampio spazio dedicato ai nuovi brani di “Diari aperti”, tra cui i singoli “Quelli che restano” (featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e “Anche fragile”. Tra gli estratti del disco, è da poco stata lanciata anche una nuova versione di “Vivere tutte le vite” (canzone in scaletta) in featuring con Carl Brave. Durante il concerto di Genova, così come nelle precedenti tappe, non potranno poi mancare i più grandi successi di Elisa, tra cui “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e molti altri. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dalla cantante durante il “Diari aperti live nei teatri” tour. Ovviamente, le canzoni portate in scena a Genova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.