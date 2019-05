(@BassoFabrizio)



Un venerdì speciale quello del 10 maggio per la coppia Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio che ha celebrato l’uscita del singolo di Dolceamaro con una festa nel cuore della movida milanese insieme ad amici e musicisti. La conduttrice d’acciaio ha dato il benvenuto a una moltitudine in una delle balere più belle e affascinanti del capoluogo lombardo in cui ha avuto luogo una serata a suon di musica e divertimento. Numerose le celebrity presenti all’evento, da Raffaello Tonon a Iva Zanicchi passando per Giovanni Ciacci e Claudio Brachino. Grande protagonista della serata Umberto Smaila che ha allietato i presenti dando vita a un momento musicale con alcuni dei brani più celebri della discografia italiana, tra i quali Malafemmena, Ti Amo di Umberto Tozzi e Su di noi di Pupo.



Lorenzo Suraci, patron di RTL 102.5 è stato il grande padrone di casa e colui che ha permesso la realizzazione del singolo che si candida a diventare l’indiscusso tormentone dell’imminente estate italiana. La serata ha visto la proiezione del video ufficiale delle canzone che ha potuto contare su una delle firme registiche più importanti del nostro paese, ovvero Gaetano Morbioli che nella sua lunghissima carriera ha lavorato con i nomi più altisonanti del pop italiano, da Emma a Laura Pausini passando per Francesco Renga, Marco Mengoni e tanti altri. Il filmato ha già riscosso un successo straordinario ottenendo oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana. Momento centrale della festa è stato il taglio della torta con disegnata la copertina del singolo. Barbara d’Urso ha ringraziato Lorenzo Suraci e Baraonda Edizioni Musicali per aver permesso la realizzazione del singolo: “Ragazzi, grazie di essere qui. Siamo qui per ringraziare ovviamente Lorenzo Suraci che ha creduto in questo progetto e Calvetti che è un genio che ha trasformato questa canzone, ma siamo qui anche per ballare, cantare e divertirci tutti insieme”. Nel frattempo Dolceamaro sta ottenendo sempre maggior successo e dopo aver debuttato nella Top 10 di iTunes nel giorno della sua uscita, ora il singolo sta riscuotendo grandi consensi da parte del pubblico e delle numerose discoteche che lo passano costantemente. Il tormentone estivo è servito!