Il brano è finito in mezzo ad una disputa tra la famiglia del ragazzo ucciso in Egitto e il cantautore

È esplosa dal Salone del libro di Torino e ha velocemente fatto il giro del web la polemica a distanza tra la madre di Giulio Regeni e Roberto Vecchioni, reo di aver inserito nel suo ultimo album “L’infinito” la canzone “Giulio”, dedicata proprio al ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. «Non abbiamo bisogno di canzoni su Giulio come quella scritta da un noto cantautore – ha detto la madre di Regeni senza mai nominare direttamente Vecchioni – non rispecchia i nostri sentimenti. Questo cantante ha 70 anni, potrebbe andare in pensione», e ha spiegato che aveva chiesto a Vecchioni di non pubblicarla. La replica del cantautore milanese è passata da un’intervista a Rolling Stone: «Non credo di aver leso alcun diritto della signora, che conosco e a cui voglio bene. Ma ho detto no alla richiesta di rinunciare al brano perché me lo imponeva la mia libertà espressiva, non mi si può togliere una canzone».

Il testo di “Giulio”

Ma cosa scrive Vecchioni nel testo della canzone di così controverso dall’accendere la polemica? Di seguito il testo completo del brano:

Vi chiedo solo di non far rumore

vi prego se potete fate piano

l’ho appena messo a letto che rideva

col suo Goldrake in mano

domani deve alzarsi e andare a scuola

e non lo deve avere il viso stanco

che lui ci tiene proprio

lo vedeste nel suo banco

Giulio è di là che dorme

Giulio è di là che dorme

e il vento che vien su da Grado

lo accarezza in fronte

Giulio è di là che dorme

Giulio è di là che dorme

e sogna un calcio di rigore

sogna un gelato enorme

Se vi sedete sta per arrivare

si è fatto grande

Giulio è proprio un uomo

“e gli uomini mi dice sempre

“madre si tengono per mano”

e adesso l’han chiamato in Inghilterra

all’università della Regina

io lo sapevo chi sarebbe stato,

già molto prima

Ma è ancora qui che dorme

è ancora qui che dorme

e si intravede appena il cielo al gioco delle tende

è ancora qui che dorme

è ancora qui che dorme

e passo in camera ogni seraa dargli un bacio in fronte

Ma cosa c’entra l’Africa stasera?

Ma cosa cosa mi venite a dire che l’hanno preso a botte

e non sapete che

e non si può capire

ma no che vi sbagliate, sarà un altro

vi confondete con un altro nome

non Giulio, no Giulio no

che a Giulio tutto il mondo voleva bene

Giulio è di là che dorme

Giulio è di là che dorme

e il vento che vien su da Grado

lo accarezza in fronte

Giulio è di là che dorme

Giulio è di là che dorme

con i suoi sogni da bambino

Giulio è di là che dorme.

“Giulio” nella scaletta del tour di Vecchioni

Vecchioni è in queste settimane impegnato con il suo “L’infinito Tour”, con il quale sta girando i teatri di mezza Italia per presentare i suoi ultimi lavori. E nella scaletta “Giulio” è una presenza fissa. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 15 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano: chissà se dopo questa polemica il cantautore deciderà di rimuovere il brano dalla scaletta del tour, che è la seguente: