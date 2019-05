Fiorella Mannoia in concerto a Torino e Brescia: info e scaletta

Dopo un inizio col tutto esaurito, Fiorella Mannoia prosegue per il suo tour “Personale 2019”. Ecco le informazioni sui biglietti e sulla scaletta dei concerti

Personale Tour 2019 di Fiorella Mannoia: info biglietti

Il “Personale Tour 2019” di Fiorella Mannoia ha debuttato il 7 maggio e procede a gonfie vele verso la tappa dell’11 maggio a Torino e quella del 12 maggio a Brescia. I biglietti per entrambi gli eventi sono ancora disponibili sul circuito di prevendita TicketOne.

I biglietti per il concerto di Torino all’Auditorium del Lingotto sono infatti ancora acquistabili per la fascia “Settore A Numerato” al prezzo di 69 euro, diritti di prevendita inclusi. Per quanto riguarda invece l’evento live del Gran Teatro Morato di Brescia, i biglietti sono ancora disponibili in tre fasce di prezzo:

Prima Platea: 65 euro

Seconda Platea: 55 euro

Tribuna Numerata: 35 euro

Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per account creato su TicketOne. I concerti di Torino e Brescia avranno entrambi inizio alle ore 21, ma i cancelli apriranno almeno un paio d’ore prima così da consentire agli avventori di prendere posto in serenità.

Fiorella Mannoia, la scaletta del Personale Tour 2019

Fiorella Mannoia si è imbarcata nel tour promozionale del suo nuovo album, “Personale”, il quale contiene 13 brani che rappresentano alcune riflessioni personali sulla vita, sull’umanità e sui sentimenti stessi: «Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni», spiega la cantautrice. Ecco la possibile scaletta dei concerti di Torino e Brescia, tenendo presente che la lista è stata estratta dalle tappe precedenti del tour e, pertanto, potrebbe essere soggetta a modifiche o variazioni:

Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così Lunaspina Penelope Panama Povera Patria Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattere Che sia benedetta Sally Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

Come arrivare all’Auditorium del Lingotto di Torino

L’Auditorium del Lingotto G. Agnelli di Torino si trova in Via Nizza 280 e può essere raggiunto in auto o con i mezzi pubblici. Chi viene dall’autostrada può imboccare la tangenziale di Torino e uscire in Corso Unità d’Italia per poi seguire le indicazioni per “Lingotto Fiere”. In prossimità dell’Auditorium sono disponibili diverse opzioni di parcheggio a pagamento. Coloro che volessero prendere i mezzi possono scegliere la metropolitana automatica con destinazione Lingotto, che è il capolinea. Le linee di superficie che raggiungono l’area sono la 1, la 18 e la 35.

Come arrivare al Gran Teatro Morato di Brescia

Il Gran Teatro Morato di Brescia si trova in via San Zero, civico 168. L’area è raggiungibile in auto dall’autostrada A4, uscita Brescia Centro. Da qui prendere la tangenziale sud direzione Milano, uscita 7. L’area dispone di un’ampia area di parcheggio. Chi arriva in metropolitana deve scendere alla fermata “Lamarmora”, mentre per quanto riguarda le linee di superficie, occorre prendere la Linea 4 direzione Folzano.