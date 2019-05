Salmo protagonista di "Open Sea Republic": il festival su una nave

È Salmo il protagonista assoluto dell’”Open Sea Republic”, un festival musicale a bordo del traghetto sulla tratta Genova-Olbia e ritorno. Saranno 36 ore di musica non-stop per un evento dal vivo davvero importante

Open Sea Republic

Red Bull presenta “Open Sea Republic”, un palcoscenico itinerante a bordo di un traghetto che, per 36 ore intere, si consacrerà alla musica. Si salpa venerdì 21 giugno da Genova, città natale di Salmo, e si farà ritorno domenica 23 giugno. “Open Sea Republic” è un evento musicale non-stop a cura del rapper in persona che punta a coinvolgere quante più persone possibile in un’esperienza che si preannuncia essere indimenticabile.

"Open Sea Republic" è uno dei primi cruise festival all’italiana nato dalla collaborazione tra Red Bull, GNV e Salmo, direttore creativo e artistico dell’evento che ospiterà, giorno e notte, il suo pubblico. Il palco diurno sarà localizzato sul ponte principale e ospiterà una performance dal vivo di Salmo un po’ diversa dal solito, con dj set live che nulla hanno a che vedere con quelli del Playlist Tour 2019. «Insieme a me,» spiega il rapper, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, «Ci saranno vari ospiti, ma non li annuncerò prima di partire. Vorrei fosse una sorpresa». Dal ponte della piscina al bar, alla discoteca, al cinema e le sale giochi, l’Open Sea Republic sarà un evento ludico a 360° dedicato non solo alla musica, ma a una serie di attività che di certo sapranno tenere occupati gli ospiti per 36 ore di fila. «Con i ragazzi di Red Bull abbiamo trovato e sviluppato sempre idee originali e questa è l’ultima: Open Sea Republic spero sia il primo di una lunga serie».

Open Sea Republic: info biglietti

L’Open Sea Republic è un evento dedicato esclusivamente ai maggiorenni. Gli interessati possono acquistare il biglietto per l’evento effettuando la prenotazione sul sito ufficiale di riferimento. I primi 1000 riceveranno inoltre un piccolo bonus. I biglietti per la tratta “Genova – Olbia – Genova” dell’Open Sea Republic partono da 249€ a persona per i primi 300 acquirenti, e includono automaticamente i pasti e tutti gli eventi a bordo. La partenza è prevista da Genova alle ore 22 del 21 giugno 2019. Chi effettua l’acquisto di un ticket accetta automaticamente che, durante il viaggio, vengano effettuate riprese audio e video dell’evento nel rispetto delle normative della privacy.

Playlist Summer Tour 2019: le date

Ecco le date complete del Playlist Summer Tour di Salmo, in partenza sabato 8 giugno da Treviso: