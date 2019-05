Eurovision 2019: Mahmood sta poco bene ma si esibirà per la prima prova

In questi giorni, a causa di una serie di problemi di salute, il cantante ha dovuto cancellare i suoi impegni in calendario

Manca sempre meno alla nuova edizione dell’Eurovision Son Contest: la competizione canora che prevede una sfida tra interpreti a livello europeo (e non solo, considerando che da qualche anno a questa parte vi partecipa anche l’Australia) al fine di proclamare la canzone e lo stato vincitore e che quest’anno, nello specifico, si terrà a Tel Aviv dal 14 al 18 maggio.

A rappresentare l’Italia, il già ampiamente annunciato Mahmood, che porta in Israele «Soldi»: il brano dei record, con cui ha trionfato all’ultima edizione del Festival di Sanremo (QUI, tutte le foto della finale).

Mahmood: gli improvvisi problemi di salute

Purtroppo, però, in concomitanza alla partenza, il cantante ha iniziato ad avere una serie di problemi di salute e a cancellare i suoi impegni in calendario.

L’otto maggio, infatti, l’interprete avrebbe dovuto partecipare come ospite speciale al Memorial Alessandro Troiani ad Ascoli Piceno, ma causa febbre alta e infezione alla gola, è dovuto rimanere a Milano.

"Con grande dispiacere comunichiamo che l'evento di Mercoledì 8 maggio è annullato per l'impossibilità dell'artista Mahmood a causa di una forma influenza che lo ha colpito in questi giorni” hanno scritto gli organizzatori sulla pagina Facebook del Memorial.

“Abbiamo aspettato fino all'ultimo momento per capire se potesse comunque farcela, ma purtroppo abbiamo ricevuto poco fa il no definitivo”.

Mahmood: l’apparente conferma della partenza per Tel Aviv

In realtà, non dovrebbero esserci intoppi circa la partecipazione del cantante all’Eurovision Song Contest.

Anzi, pare proprio in virtù di questa che Mahmood abbia scelto di non tirare troppo la corda e prendersi - non stando al meglio della forma - un momento per recuperare le energie.

L’interprete milanese dovrebbe, quindi, partire per Tel Aviv in queste ore, così da essere presente alla prova generale, prevista per le 17.20 di venerdì 10 maggio alle 17.20: un paio d’ore prima della conferenza stampa ufficiale.