Alessandra Amoroso in concerto a Bari: info e scaletta

Alessandra Amoroso torna a casa. Sono due gli appuntamenti live per la cantante pugliese al Palaflorio di Bari: giovedì 9 e venerdì 10 maggio. Ultimi due concerti, in attesa del gran finale di lunedì 13 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania: altra data sold out di un lunghissimo tour che ha portato l’artista salentina sui palchi dei palazzetti dello sport delle principali città italiane.

Alessandra Amoroso in concerto al Palaflorio di Bari: le info

L’inizio dei due concerti di Alessandra Amoroso a Bari è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti solo relativi alla prima data: a 60 euro, per la platea categoria 1. Gli altri settori invece hanno fatto registrare il sold out. Tutti esauriti, invece, i tagliandi per il concerto del 10 maggio. Il Palaflorio si trova in via Giuseppe Prezzolini ed è raggiungibile sia in auto che servendosi dei mezzi di trasporto pubblico. Provenendo dalla SS16 e procedendo in direzione sud, bisognerà imboccare l’uscita 14B, per poi entrare in via Caldarola in direzione Bari. All’esterno della struttura sono presenti degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto. Chi decida di usare i mezzi di trasporto pubblico, invece, potrà utilizzare le linee dell’autobus 2, 9, 10, 14 e 25.

Alessandra Amoroso in concerto al Palaflorio di Bari: la scaletta

I due concerti in programma al Palaflorio di Bari segneranno il penultimo appuntamento per il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: tournée che ha condotto l’artista sui palchi dei più importanti palazzetti dello sport italiani. La scaletta sarà dedicata ai brani estratti dall’ultimo album della cantante pugliese, “10”, di cui saranno presentati i quattro singoli finora estratti: “La stessa” (brano di apertura di entrambe le serate), “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio” (quest’ultimo, invece, pezzo di chiusura). Ma il concerto può essere considerato un vero e proprio omaggio all’intera carriera della cantante, nel corso del quale saranno proposte anche alcune tra le sue canzoni manifesto, come “Comunque andare”, “Vivere a colori” e “Sul ciglio senza fare rumore”. Essendo i due concerti a Bari delle occasioni speciali, non è escluso che nel corso delle serate la Amoroso decida di apportare delle modifiche alla scaletta, regalando delle sorprese al pubblico. La probabile scaletta dei due concerti al Palaflorio di Bari, sulla base dei precedenti concerti del tour di Alessandra Amoroso: