Ultimo in concerto a Milano: info e scaletta

Ultimo sta continuando a girare l’Italia con il suo “Colpa delle favole tour”: mercoledì 8 maggio il giovane cantautore romano si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) per la prima delle due date in programma in questa venue (secondo appuntamento: 16 maggio). Entrambi gli show milanesi, così come tutto il resto del tour nei palazzetti, hanno già registrato il sold out. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al concerto di Ultimo, scaletta compresa.

Ultimo a Milano: info e orari del concerto

Ultimo ha dato il via al “Colpa delle favole tour” lo scorso 25 aprile con la data zero di Vigevano, per poi proseguire coi concerti nei palazzetti più importanti d’Italia. Nel calendario sono in programma date fino al mese di giugno (tutte già sold out), dopodiché si passerà a una tappa in Svizzera per il Connection Festival (15 giugno) e ai live negli stadi: appuntamento il 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e il 4 luglio all’Olimpico di Roma (tutto esaurito). La prossima tappa del tour è Milano: Ultimo si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago mercoledì 8 maggio (in programma anche una seconda data il 16 maggio). Lo spettacolo è sold out, quindi non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa e potrà parteciparvi solo chi è già in possesso della prevendita. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, mentre il concerto inizierà alle ore 21:00. Consigliamo comunque di consultare gli orari sui social di Vivo Concerti (organizzatori del tour); tutte le informazioni ufficiali vengono solitamente pubblicate il giorno stesso dell’evento. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La scaletta del concerto

Ultimo è partito in tour per presentare al pubblico il suo nuovo album “Colpa delle favole”, uscito il 5 aprile per Honiro Label e già certificato disco di platino. Ovviamente, sono proprio le canzoni di quest’ultimo disco ad occupare ampio spazio nella scaletta della tournée: dal singolo sanremese “I tuoi particolari” al dialetto romanesco di “Fateme cantà”, fino al nuovo singolo “Rondini al guinzaglio” e alle tante altre tracce dell’album come “Ipocondria”, “Aperitivo grezzo”, “Quella casa che avevamo in mente” e “La stazione dei ricordi”. Non mancano i brani dei precedenti dischi “Peter pan” e “Pianeti”, contenenti canzoni che hanno segnato la carriera di Ultimo come “Il ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio”, “Mille universi”, “L’eleganza delle stelle” e molti altri. Uno show completo, per accontentare sia i vecchi che i nuovi fan e mostrare il fil rouge del suo successo. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante la data zero del “Colpa delle favole tour”, tenutasi lo scorso 25 aprile 2019 a Vigevano. Le canzoni presentate durante il concerto di Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.