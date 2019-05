Thegiornalisti di nuovo in concerto a Bari (gratis): info e scaletta

Martedì 7 maggio i Thegiornalisti torneranno sul palco del Palaflorio di Bari, come promesso da Tommaso Paradiso durante il loro concerto dello scorso 2 aprile. In quell’occasione il frontman ha avuto problemi di voce, con un’evidente fatica a cantare a causa di una forte laringotracheite; dispiaciuto della performance, Paradiso ha promesso al pubblico un ritorno della sua band sul palco del Palaflorio. Detto fatto: poche settimane più tardi i Thegiornalisti hanno annunciato una nuova data nel capoluogo pugliese, gratis per tutti coloro presenti al live del 2 aprile e muniti di biglietto.

Il ritorno a Bari: tutte le info sul concerto

Mancano ormai pochissime date alla fine del “Love tour 2019”, grazie al quale i Thegiornalisti si sono esibiti sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia collezionando sold out dopo sold out. Martedì 7 maggio la band romana tornerà in concerto al Palaflorio di Bari per onorare la promessa fatta da Tommaso Paradiso al pubblico pugliese. Durante la performance dello scorso 2 aprile il cantante ha avuto problemi di voce causati da una forte laringotracheite; per questo motivo i Thegiornalisti hanno dovuto anche posticipare la data in programma a Reggio Calabria (inizialmente fissata per il 3 aprile e spostata al 4 maggio). Dispiaciuto per non aver potuto dare il massimo al suo pubblico, Tommaso Paradiso ha promesso un ulteriore live a Bari per “fare un concerto degno”, gratis per tutti i presenti al live del 2 aprile. Gli inviti a questo nuovo appuntamento erano da richiedere agli organizzatori dell’evento (Vivo Concerti) entro il 25 aprile. Il concerto, ovviamente, è aperto anche tutti coloro che non hanno preso parte al precedente show, ma ad ora su circuito Ticketone non ci sono più biglietti disponibili. L’orario di inizio dello spettacolo è fissato alle ore 21.

La scaletta del concerto

I Thegiornalisti stanno presentando al pubblico le canzoni contenute nel nuovo album “Love”, uscito il 21 settembre 2018 per Carosello Records e attualmente certificato disco di platino. Durante il concerto di Bari, così come nei precedenti show, non potranno sicuramente mancare i singoli estratti da quest’ultimo album: “New York” (certificato disco di platino), “Felicità Puttana” e “Questa nostra stupida canzone d’amore” (entrambe certificate triplo disco di platino). La band romana ha riservato ampio spazio anche alle fortunate canzoni che ne hanno segnato la carriera in questi ultimi anni: da “Completamente” a “Il tuo maglione mio”, da “Tra la strada e le stelle” a “Sold out”, “Riccione” e tante altre hit. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante i precedenti live. Ovviamente, le canzoni portate in scena a Bari potranno subire delle variazioni in base alle scelte della band.