Iggy Azalea: il nuovo singolo è "Started"

A meno di due mesi dalla release di “Sally Walker”, brano che ha riportato la rapper australiana sulla cresta dell’onda grazie a un videoclip ambientato al cimitero, Iggy Azalea torna più forte che mai e pubblica il video del nuovo singolo, “Started”, diretta continuazione della release precedente: in questa clip, infatti, Iggy trova uno “sugar daddy” e ci si sposa. Ma non durerà a lungo.

Il nuovo singolo è “Started”

Il nuovo singolo di Iggy Azalea s’intitola “Started” ed è il secondo estratto da quello che sarà il nuovo disco della rapper australiana, attualmente intitolato “In My Defence”. Il singolo è stato rilasciato assieme a un videoclip diretto da Colin Tilley, in data 3 maggio, riscuotendo un successo degno di nota: al momento conta circa 10 milioni di visualizzazioni YouTube, cifra destinata a salire ancora. Il brano “Started” è stato scritto da Azalea insieme a Ronny Wright e Amethyst Kelly, e prodotto poi da J. White Did It. Nel corso del videoclip hanno fatto la loro comparsa alcune delle drag queen più amate dell’ambiente, tra cui indubbiamente Trixie Mattel e Miss Vanjie, celebri anche per aver partecipato al programma televisivo americano RuPaul Drag Race. Il 15 marzo 2019 era già uscito il singolo di testa dell’album, “Sally Walker”.

Il nuovo album di Iggy Azalea

Le prime voci che Iggy Azalea stava iniziando a lavorare seriamente al suo nuovo album sono cominciate a trapelare nell’agosto del 2018, mediante il Twitter della rapper. In novembre, poi, Iggy ha firmato un contratto di distribuzione con la Empire, lasciando definitivamente la Island Records per gettarsi a capofitto nel nuovo progetto. “In My Defence” è il titolo dell’album in uscita nella primavera del 2019, per cui non si conosce ancora una data certa, ma ci sono voluti parecchi anni prima che si arrivasse a questo momento. Già nel 2016, infatti, Iggy Azalea aveva pianificato l’uscita del suo secondo disco, successore di “The New Classic” che le ha permesso di sfondare. In quel periodo era uscito il brano “Team”, seguito a ruota nel 2017 da “Mo Bounce”, “Switch” e “Savior”. Poco convinta della reazione del pubblico, nello stesso anno Iggy aveva deciso di archiviare completamente il progetto, per poi tornare nel 2018 con l’extended play “Survive the Summer”, release dalla quale faceva capolino anche il singolo “Kream” con Tyga. Parlando del nuovo disco, Iggy Azalea ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Sono davvero orgogliosa di “In My Defence”,» spiega ai giornalisti, «Dà parecchie piste a tutta la musica che ero riuscita a fare in precedenza». Attualmente Iggy Azalea ha confermato il titolo di tre tracce uscite dal nuovo disco: “Sally Walker”, “Started” e “Freak of the Week”.

Un periodo “di riflessione”

Non è un caso che tra il primo e il secondo album di Iggy Azalea siano trascorsi più di 5 anni. A più riprese, infatti, la rapper è stata attaccata per la sua decisione di includere, nelle sue tracce, un marcato accento afroamericano, elemento che l’ha fatta tacciare per molto tempo di appropriazione culturale, un’accusa molto severa che solo nell’ultimo periodo comincia ad allentare la presa sulla sua prorompente fama.