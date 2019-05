Elisa, due concerti a Milano: info e scaletta

Torna a Milano il “Diari Aperti Tour”, con il quale Elisa sta da tempo girando l’Italia. Due esibizioni al Teatro degli Arcimboldi per l’artista friulana lunedì 6 e martedì 7 maggio, concerti entrambi sold out già da parecchio tempo. Un ritorno quello di Elisa alla struttura di viale dell’Innovazione, dove già si era esibita lo scorso aprile con altri tre concerti. Continua quindi l’esplorazione della cantante nella dimensione intima dei teatri italiani, che sta visitando per dare una veste più raffinata ed emozionale ai suoi brani. L’orario di inizio previsto è quello delle 21.

La scaletta del concerto

Elisa presenterà al pubblico le canzoni del nuovo album “Diari aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre e già certificato disco di platino. Non mancheranno i singoli estratti: “Quelli che restano” (in featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e “Anche fragile”. Presenti in scaletta anche i suoi più grandi successi, come “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e tante altre hit tutte da cantare. Di seguito, come linea guida, la scaletta portata in scena durante la data di Bologna, all’Europauditorium, dello scorso 3 maggio. Ovviamente le canzoni presentate sul palco di Milano potrebbero subire delle variazioni, a seconda delle scelte dell’artista, che tendenzialmente mantiene sempre la stessa scaletta, inserendo di concerto in concerto un paio di variazioni.

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of hell Luce (tramonti a nord-est) Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite Borken/Labyrinth/Cure Me/No Hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Il “Diari aperti live nei teatri”

Di seguito, tutte le date del lunghissimo tour, costellato di sold out, che porterà Elisa in giro per l’Italia fino alla fine del mese di maggio. Restano in vendita biglietti solo per le due date di Cagliari, per Bari (solo in Poltronissima) e Roma. A coronamento della tournée, poi, l’artista sarà sul palco dell’Arena di Verona il 4 e 5 giugno prossimo per la tredicesima edizione dei Music Awards, l’evento che ospita e premia il meglio della musica italiana dell’ultimo anno.