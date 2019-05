Adele, nuovo album in uscita: indizi sul titolo su Instagram

Il lungo post di compleanno di Adele su Instagram ha risvegliato i fan dal torpore e acceso le speranze di poter ascoltare, in un futuro non meglio precisato, nuovi inediti della cantante britannica. Ecco tutto quello che si sa di questa release avvolta nel mistero che potrebbe intitolarsi “30”

Nuovo disco per Adele nel 2019?

Nel corso di un lungo post di compleanno, Adele ha lasciato intuire la possibilità di un nuovo album in arrivo. L’amata cantante britannica ha scritto: «31 anni, grazie a Dio. I 30 mi hanno messa a dura prova ma ho ripreso il controllo e sto cercando di rimettere in ordine il tutto. Non importa da quanto tempo siamo vivi, la vita a volte è complicata. Negli ultimi due anni sono drasticamente cambiata e sto ancora cambiando molto, e va bene così. Quello dei 31 sarà un grande anno e sono pronta a trascorrerlo tutto per me stessa. Per la prima volta in 10 anni mi sento pronta a percepire il mondo attorno a me e guardarlo a testa alta. Siate gentili con voi stessi, poiché siamo solo umani: rallentate, mettete giù il telefono e fatevi una risata ogni qual volta si presenta l’occasione. È imparare ad amare DAVVERO se stessi, è questo che conta, e mi sono appena resa conto che è più che abbastanza. Magari un giorno imparerò ad amare anche voi, massa di selvaggi. I 30 porteranno un disco drum and bass per disprezzarvi. Testa alta!»

Sebbene l’identità della massa di selvaggi a cui si riferisce Adele non sia chiara (forse, si riferisce alla categoria dei media), l’album drum and bass appare come una possibilità piuttosto remota all’interno dell’esplorazione artistica e musicale della star, che non ha mai dimostrato particolare interesse per il genere. Con ogni probabilità, dunque, si è trattato di una battuta ironica lanciata, a mo’ di provocazione, verso i giornali alla ricerca dello scoop. Il nuovo disco di Adele uscirà quando sarà il momento: basta pensare a “25” che è stato pubblicato quando Adele aveva 27 anni per rendersi conto che la star gioca secondo le sue regole. L’unica informazione plausibile a questo punto sembra il titolo, ovvero “30”, che si porrebbe come perfetta continuazione delle release precedenti.

“25” (2015)

Sono passati quasi 3 anni e mezzo dall’ultimo album studio di Adele, “25”, il disco più preordinato nella storia che, a pochi minuti dall’uscita, aveva già raggiunto la prima posizione in classifica in oltre 110 paesi del mondo. In Italia, “25” si è portato a casa 5 dischi di Platino. L’album è stato pubblicato il 20 novembre 2015 per l’etichetta XL e ha raggiunto l’apoteosi del successo grazie al singolo di testa, “Hello”, brano vincitore di 3 Grammy Awards per le categorie “Registrazione dell’anno”, “Canzone dell’Anno” e “Migliore interpretazione Pop solista”. A questa canzone sono seguiti altri 3 singoli: “When we were young”, “Send My Love (to your new Lover), “Water under the Bridge”.