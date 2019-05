Ultimo in concerto a Firenze: info e scaletta

Dopo un debutto col botto a Vigevano, il “Colpa delle Favole Tour” 2019 sbarca a Firenze per i due appuntamenti del 5 e del 6 maggio al Nelson Mandela Forum.

Ultimo in concerto a Firenze: le info

Appuntamento domenica 5 maggio e lunedì 6 maggio a Firenze con Ultimo, il cantautore enfant prodige che riempie i palazzetti grazie al suo “Colpa delle Favole Tour 2019”. Come il resto delle rimanenti date sul calendario di eventi dal vivo, i due concerti nel capoluogo fiorentino sono già sold out da mesi e i biglietti non sono più disponibili all’acquisto, né sul posto né sui circuiti di prevendita come TicketOne.

Il Nelson Mandela Forum si trova in Piazza Enrico Berlinguer, nel cuore della città, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Campo di Marte, al centro del parco urbano Campo di Marte di Firenze. La location del concerto è raggiungibile anche dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella tramite autobus, grazie alle linee 10, 17 e 20. Chi volesse arrivare in auto può servirsi delle ampie aree di parcheggio a pagamento in piazza Berlinguer, lungo viale Paoli o, a 300 metri dal Forum, nell’area dello stadio Artemio Franchi.

Coloro che devono ritirare il VIP PACK del concerto acquistato su TicketOne devono recarsi presso la biglietteria entro e non oltre le 17 della data prevista. L’ingresso al palazzetto sarà possibile invece a partire dalle ore 18. Il concerto avrà inizio alle ore 21.

Ultimo in concerto a Firenze

La scaletta del concerto di Ultimo a Firenze sarà naturalmente dedicata ai brani estratti da “Colpa delle favole”, terzo disco del cantautore romano pubblicato il 5 aprile di quest’anno. L’album è stato anticipato da tre singoli: “I tuoi particolari” (secondo classificato a Sanremo 2019), “Fateme cantà” e “Rondini al guinzaglio”. Il concerto sarà probabilmente aperto dalla title track, “Colpa delle favole”, per concludersi sul grande classico “La stazione dei ricordi”. Ecco la scaletta del concerto di Firenze di Ultimo, tenendo presente che la lista è basata sulle date precedenti del tour e potrebbe dunque essere soggetta a variazioni:

Colpa delle favole Aperitivo grezzo Quando fuori piove Cascare nei tuoi occhi Quella casa che avevamo in mente Amati sempre Poesia senza veli Il ballo delle incertezze Ti dedico il silenzio Piccola stella Ipocondria / Canzone stupida Mille universi Fateme cantà Rondini al guinzaglio I tuoi particolari La stella più fragile dell’universo Farfalla bianca Giusy L’eleganza delle stelle Medley: Buon viaggio / L’unica forza che ho / Racconterò di te / Peter Pan / Chiave / La storia di un uomo / Albachiara Pianeti Fermo Stasera Il tuo nome Sogni appesi La stazione dei ricordi

“Colpa delle Favole Tour 2019” di Ultimo: le date

Ecco l’elenco completo delle rimanenti date del tour di Ultimo, tenendo presente che molti dei seguenti appuntamenti sono già sold out: