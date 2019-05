E'o in radio e negli store digitali Sbatti piano il portone, il nuovo singolo di Raffaele Giglio ft. Aida Cooper per etichetta GB Music del maestro Giancarlo Bigazzi. Sonorità Raggae-Pop con scrittura cantautorale italiana, questo è il mondo racchiuso nel nuovo brano di Raffaele Giglio in duetto con una grande voce della musica italiana, Aida Cooper; l’artista vanta nella sua quarantennale carriera collaborazioni con Zucchero, Eros Ramazzotti, Mia Martini, Loredana Bertè, Francesco De Gregori e molti altri. "Sbatti piano il portone vuole trattare con ironia l’attitudine, che sempre più persone hanno, di dare maggior risalto e attenzione alla forma invece che alla sostanza; seguendo i canoni di perfezione estetica, di stili di vita eccessivi suggeriti dai social e dai media – continua Raffaele Giglio - Il punto di vista è quello di un compagno stanco degli innumerevoli capricci e desideroso di un amore concreto, basato sui sentimenti e se vogliamo, anche non conforme agli standard".



Il brano, scritto dallo Raffaele Giglio insieme a Roberto Smeraldi e Alessandro Franco Smeraldi, è stato registrato allo Yellow Studio di Roma, con la collaborazione di molti professionisti della musica italiana come Simone Gianlorenzi, Matteo Di Francesco e Carlo Di Francesco. Il progetto, che vede la produzione discografica di Giovanni Bigazzi per GB Music, sarà accompagnato da un videoclip in uscita nei prossimi giorni sui canali ufficiali della stessa etichetta.