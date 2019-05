Alessandra Amoroso in concerto a Eboli: info e scaletta

Ancora una data a Eboli per il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, che il 4 maggio torna al Palasele per un appuntamento dal vivo dedicato ai suoi primi dieci anni di musica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui biglietti, su come arrivare e sulla possibile scaletta dell’evento

Alessandra Amoroso in concerto a Eboli: info

L’inizio del concerto di Alessandra Amoroso a Eboli è previsto per le ore 21, ma i cancelli apriranno con un certo margine di anticipo così da permettere agli avventori di accomodarsi. Per l’evento del 4 maggio sono ancora disponibili i biglietti nelle seguenti fasce di prezzo:

Platea Cat. 1: 60 euro

Pleatea Cat. 2: 58 euro

Tribuna – Cat. 1: 60 euro

Tribuna Gold: 55 euro

Tribuna Visibilità Laterale: 45 euro

I ticket sono disponibili sul circuito di prevendita online TicketOne: per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per ogni account sul sito.

Il Palasele di Eboli si trova in via Serracapilli, situata subito all’uscita dell’autostrada Eboli. Chi si reca sul posto in auto può usufruire dei vicini parcheggi a pagamento riservati al palazzetto, che possono anche essere prenotati su Internet prima dell’arrivo. Chi non volesse arrivare in auto, può scegliere tra due opzioni: il treno o l’autobus. Il Palasele si trova alle spalle della stazione ferroviaria di Eboli, per cui il treno si rivela una delle soluzioni sicuramente più comode. Inoltre, ci sono degli autobus che partono regolarmente da Salerno, Angri, Nocera, Cava, Napoli e Caserta.

Alessandra Amoroso in concerto a Eboli: la scaletta

Dieci anni di carriera racchiusi in una scaletta di 29 brani eseguiti dal vivo: Alessandra Amoroso ha deciso di festeggiare l’anniversario insieme ai fan che hanno reso possibile il suo successo, avendo cura di includere le sue canzoni più amate di sempre. Non solo i singoli estratti dalla sua più recente fatica discografica “10”, ovvero “La stessa”, “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio”, ma anche alcune delle hit più belle di sempre, come “Sul ciglio senza far rumore”, “Comunque andare” e "Vivere a colori”. Vi proponiamo la possibile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Eboli, basata sulla tracklist di una delle date precedenti. L’elenco potrebbe quindi essere soggetto a variazioni, modifiche o aggiustamenti:

La stessa Fidati ancora di Me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella Incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

“10 Tour” di Alessandra Amoroso: le date 2019

Ecco le rimanenti date del tour di Alessandra Amoroso: