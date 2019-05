PORNO & RANCORI E LA SUA NASCITA



Porno & Rancori è il mio album di debutto. E' stato letteralmente un parto, sia per le modalità di registrazione sia perché volevamo fare qualcosa di completamente diverso da tutte queste copie che trovi in giro nella scena indipendente attuale. Cosa facile a dirsi ma difficile a farsi. Ogni domenica per un anno ho fatto andata e ritorno in giornata Roma-Aversa. Pranzo al volo e poi dentro in studio fino a sera. E' un cocktail di esperienze, di amori sbocciati e appassiti, di sesso, ma anche della mia inadeguatezza a creare qualcosa di solido, dell’invidia verso la normalità che vedo ovunque ma che non riesco a trovare in me, della mia fuga nei letti altrui per cercare qualcosa che probabilmente non troverò mai. Un anno fa non avrei mai pensato di incidere un disco mio. All'epoca suonavo le tastiere in una band, nemmeno cantavo, ed è nato davvero tutto così, per istinto e perché mi piace buttarmi nelle cose e non avere rimpianti. Ed è stato alla fine bello perché in primis ci siamo divertiti, e poi perché ci siamo messi noi, insieme, a costruire quest'album canzone per canzone, emozionandoci step by step. Poi nei vari live abbiamo notato che anche la gente si divertiva e ci seguiva sempre più numerosa.



LA COLLABORAZIONE CON LIMONATA DISCHI



Limonata Dischi ha messo nello studio me, cantautore piano e voce, e Andrea Fox Della Volpe, produttore e beatmaker e all'inizio non è stato facile per me che venivo da un altro mondo. Le prime giornata sono stati scontri, ripensamenti, insulti. Cornice, il primo singolo, l'abbiamo registrato sei volte prima di capire dove volevamo andare a parare. È una canzone a cui tengo particolarmente, perché è stato il mio biglietto di uscita dalla band; la scrissi un anno fa ma venne bocciata dal gruppo. Ci rimasi male perché pensavo di averci messo davvero tanto in quella canzone. Quindi la mandai a Limonata Dischi per un parere, che aveva prima contattato e poi scartato la band dove suonavo. Mi chiamò dopo nemmeno 30 secondi della canzone, mi comprò il biglietto e una settimana dopo ero in studio a incidere. Quindi questa canzone rappresenta il mio biglietto di ingresso da solista e mi sta particolarmente a cuore anche perché l'ho scritta per la donna che ha dato il via al mio stile di composizione che accompagna tutto Porno & Rancori e altre produzioni a cui sto lavorando. Sono orgoglioso del mio disco perché penso sia veramente qualcosa di nuovo, di mai sentito prima. Comunque vada sarà un successo perché siamo rimasti fedeli a noi stessi e ci siamo divertiti seguendo quello che ci piaceva fare e sperimentare. Anche per quanto riguarda i video non ci siamo voluti far parlare dietro; insieme al regista Antimo Campanile abbiamo dato libero sfogo alle nostre idee, nel primo video Cornice appunto, abbiamo cercato di catturare la bellezza di Napoli assieme a quella di un lato B femminile; il video anche per questo è divenuto virale e oggetto di molte critiche. Poi con Cosmopolitan ho coronato il sogno di essere protagonista di una pellicola a luci rosse. Per il terzo video invece abbiamo intenzione di cambiare completamente direzione. Insomma non ci piace rientrare in nessuna Cornice sia in ambito musicale che di video. Anche perché non mi sento parte del movimento indie, anzi onestamente non mi trovo molto a mio agio con questo genere di cantautori, ma amo il pubblico che li segue, soprattutto le donne, e mi sembra sia ricambiata la cosa.