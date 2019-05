Elisa in concerto a Bologna: info e scaletta

Appuntamento il 2, 3 e 4 maggio a Bologna per l’edizione emiliana del “Diari Aperti Tour 2019” di Elisa. I fan la attendono sul palco del Teatro Europauditorium per tre imperdibili concerti che celebrano la musica del nuovo album della cantautrice di Monfalcone.

Elisa in concerto a Bologna: informazioni

I tre concerti di Elisa a Bologna si terranno al Teatro Europauditorium e avranno ufficialmente inizio alle ore 21. Attualmente, i biglietti per gli appuntamenti del 2, 3 e 4 maggio non sono più disponibili per la prevendita online e potrebbero essere molto vicini al sold out, come si è verificato anche per buona parte delle rimanenti date del “Diari Aperti Tour 2019”. Il Teatro Europauditorium si trova a Bologna in piazza della Costituzione, civico 4, accanto all’entrata ovest di Bologna Fiere in un’area con ampi parcheggi a pagamento. L’area si può raggiungere in auto, dal centro di Bologna passando da Porta Mascarella, oppure dalla tangenziale imboccando l’uscita 7.

Elisa in concerto a Bologna: la scaletta

Elisa si è imbarcata in un importante tour nei migliori teatri italiani per promuovere il suo nuovo album, “Diari Aperti”, nuovo disco e il primo pubblicato per l’etichetta Universal. Uscito il 26 ottobre del 2018, dall’album sono stati estratti quattro singoli di grande successo: “Quelli che restano (feat. De Gregori), “Se piovesse il tuo nome” (con le firme di Calcutta, Dardust e Vanni Casagrande), "Promettimi" e “Anche Fragile”. Questi brani non mancheranno di certo all’interno della scaletta dell’artista di Monfalcone, che includerà anche alcune delle sue hit più popolari provenienti da tutta la sua lunga discografia. Elisa eseguirà infatti canzoni come “Eppure sentire (Un senso di te)”, “Luce (Tramonti a Nord-est)”, “L’anima vola”, e “Gli ostacoli del cuore”. Ecco la probabile scaletta di Elisa a Bologna per il 2019, tenendo presente che si tratta di una lista ricavata dai precedenti appuntamenti del tour e, di fatto, potrebbe essere soggetta a variazioni:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire Heaven Out of Hell Luce (Tramonti a Nord-Est) The Waves Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A Prayer Broken / Labyrinth / Cure Me / No Hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Diari Aperti Tour 2019

Dopo il triplo concerto in programma a Bologna, Elisa proseguirà con il suo tour nei teatri “Diari Aperti” per il 2019, che porterà la sua musica in alcune delle più importanti città italiane. Ecco l’elenco delle rimanenti date della tournée: