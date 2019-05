Steve Hackett in concerto a Bologna: info e scaletta

Seconda tappa del suo tour italiano per Steve Hackett. L’ex chitarrista dei Genesis, dopo aver esordito al Teatro Brancaccio di Roma lunedì 29 aprile, sbarca a Bologna per esibirsi davanti al pubblico del Teatro Europauditorium. Si va verso il sold out: esauriti i biglietti di Poltronissima numerata, Platea numerata e Balconata, resta solo qualche posto di Poltrona numerata, al prezzo di 57,50 euro. Orario di inizio previsto per le ore 21. Sul palco il musicista britannico sarà accompagnato alle tastiere Roger King, a batteria, percussioni e voce Gary O'Toole, al sax, flauto e percussioni Rob Townsend, al basso e chitarra Jonas Reingold e alla voce Nad Sylvan.

Il “Genesis Revisited Tour”

Hackett sta girando l’Europa con un tour a due facce. Da una parte si celebra uno dei maggiori successi dei Genesis, “Selling England By The Pound”. Di sicuro, tra i dischi realizzati con Peter Gabriel nel quinquennio 1969-1974 è stato quello più venduto, spingendosi fino alla terza posizione della classifica inglese. Il titolo dell'album (che in italiano si può rendere "vendesi Inghilterra un tanto al chilo") è un verso del brano di apertura “Dancing with the Moonlit Knight”. Dall’album venne estratto come singolo uno dei brani di maggior successo della band: “I Know What I Like (In Your Wardrobe)”, che di sicuro farà parte della scaletta del live di Bologna. Dall’altra il 2019 segna anche il quarantesimo anniversario di uno degli album solisti più famosi di Hackett, “Spectral Mornings”, cui verrà reso tributo con l'esecuzione di alcuni brani. Non mancheranno gli intramontabili classici dei Genesis e un'anteprima degli inediti che fanno parte del nuovo album “At The Edge of Light”, uscito qualche mese fa. Hackett completerà la sua prima tornata italiana nei giorni seguenti la data di Bologna, ma poi tornerà in Italia per diverse date all’aperto nel mese di luglio, aggiuntesi dopo quella annunciata tempo fa a Firenze. Queste le date italiane in programma, per le quali i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne:

Martedì 30 aprile – Bologna, Teatro Europauditorium

Giovedì 2 maggio – Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 3 maggio – Bergamo, Teatro Creberg

Domenica 14 luglio – Genova, Arena del Mare, Porto Antico

Martedì 16 luglio – Pordenone, Parco San Valentino

Mercoledì 17 luglio – Mantova, Piazza Sordello

Giovedì 18 luglio – Firenze, Piazza Santissima Annunziata

La probabile scaletta

Il concerto bolognese di Hackett sarà diviso in due parti. Nella prima pescherà tra i brani del suo repertorio da solista e in particolare dall’ultimo album “At The Edge of Light”. Nella seconda, invece, eseguirà per intero l’album dei Genesis “Selling England By The Pound”, oltre ad eseguire altri brani della leggendaria band della quale fece parti negli anni Settanta. Di seguito la setlist del live di Vienna dello scorso 27 aprile, che non dovrebbe differire troppo da quella che porterà sul palco dell’Europauditorium: