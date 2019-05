Evanescence in concerto all’Arena di Verona a settembre 2019

La data è il 2 settembre del 2019: il giorno in cui gli Evanescence si esibiranno dal vivo in Italia, con un concerto speciale in programma all’Arena di Verona.

Gli Evanescence in concerto all’Arena di Verona

Il concerto in programma la sera del 2 settembre sarà l’unico del 2019 del gruppo capitanato da Amy Lee nel nostro Paese. Gli Evanescence torneranno in Italia a distanza di un anno e mezzo dalla loro esibizione, che ha fatto registrare il sold out, andata in scena nel marzo dello scorso anno sul palco del teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per il concerto veronese del 2 settembre sono già disponibili in pre-sale sul sito del gruppo: è possibile acquistare sia i biglietti normali, sia i pacchetti vip. I tagliandi saranno disponibili anche sul sito di TicketOne, presso i punti vendita TicketOne e nelle altre prevendite autorizzate solo dalle 10 di lunedì 6 maggio. Quanto ai “vip package”, questi si dividono in due categorie: quelli che comprendono il meet and greet (in vendita al prezzo di 407.03 euro) e quelli che consentono solo di assistere al sound-check (in vendita a 273.03 euro). Entrambi i pacchetti comprendono un posto nel settore poltronissima gold numerata; il primo pacchetto, inoltre, prevede una fotografia personale con il gruppo, l’accesso al sound-check prima dello show, l’accesso prioritario al concerto, un foglio autografato con scritto il testo di una canzone scelta da Amy Lee in persona, il custom Evanescence coaster set, una specially designed tote bag, un crowd free merchandising shopping e un pass laminato VIP meet & greet.

La storia degli Evanescence

Nati alla fine degli anni ‘90, gli Evanescence hanno pubblicato il disco principale della loro carriera, “Fallen”, nel 2003: una miscela di gothic e hard rock, supportata dal successo dei singoli “My Immortal”, “Bring me to life” e “Going Under”. Alla pubblicazione del disco è seguita una pausa di due anni, dovuta all’uscita del fondatore del gruppo, Ben Moody. La band è poi tornata sul mercato discografico con l’album “The Open Door”, che è stato accompagnato dal singolo “Call Me When You’re Sober”. Il terzo disco, risalente al 2011, porta lo stesso nome del gruppo, ma alla sua uscita ha fatto seguito una nuova pausa. Pausa che tuttavia si è rivelata molto prolifica per le carriere soliste dei membri della band. L’ultimo album del gruppo risale al 2017: si tratta di “Synthesis”, progetto di reworking dei tre precedenti dischi in studio, con l’aggiunta di due inediti. Dopo le incursioni nel rock più classico degli ultimi anni, ora il gruppo è tornato al gothic rock e il tour che attualmente sta vedendo impegnati gli Evanescence sui principali palchi mondiali ne è un esempio. La scaletta dei concerti, tra cui quello in programma all’Arena di Verona, è la riproposizione delle canzoni più famose e apprezzate del gruppo: lo show del 2 settembre, quindi, sarà una sorta di concerto celebrativo della carriera degli Evanescence, con i brani storici che hanno fatto la loro fortuna, che saranno proposti in versioni piuttosto fedeli a quelle originali.