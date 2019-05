Ultimo in concerto a Bari: info e scaletta

Dopo il debutto a Vigevano e il concerto a Eboli, il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo fa tappa a Bari. L’appuntamento è per martedì 30 aprile.

Ultimo in concerto a Bari: le info

Il concerto del 30 aprile di Ultimo a Bari si terrà al Palaflorio, il palazzetto dello sport della città, con l’inizio in programma per le 21. Il concerto è sold out da mesi, così come lo sono tutte le date della tournée. Il Palaflorio si trova in via Giuseppe Prezzolini ed è raggiungibile sia con la propria auto che con i mezzi di trasporto pubblico. Provenendo dalla SS16 e procedendo in direzione sud, bisogna imboccare l’uscita 14B, quindi entrare in via Caldarola in direzione Bari. La struttura è dotata di ampi parcheggi in cui posteggiare la propria auto. In alternativa, per chi decida di usare i mezzi di trasporto pubblico, le linee dell’autobus sono la 2, la 9, la 10, la 14 e la 25.

Ultimo in concerto a Bari: la scaletta

La scaletta del concerto di Ultimo a Bari sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Colpa delle favole”, il terzo disco del cantautore romano, pubblicato il 5 aprile di quest’anno. Album anticipato dalla canzone sanremese “I tuoi particolari” e dal brano in dialetto romanesco “Fateme cantà” e la cui uscita è stata accompagnata dalla pubblicazione di “Rondini al guinzaglio”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica. Il concerto si aprirà sulle note della title-track “Colpa delle favole” per concludersi su quelle de “La stazione dei ricordi”, il pezzo che conclude anche la tracklist dell’album. Il recente disco sarà suonato per intero, ma non mancheranno le canzoni estratte dai precedenti lavori di Ultimo, tra cui “Il ballo delle incertezze” (vincitrice di Sanremo Giovani 2018), “Ti dedico il silenzio”, “Peter Pan” e “Sogni appesi”. Inoltre, in un medley il cantautore romano eseguirà anche un breve stralcio di “Albachiara” di Vasco Rossi: artista a cui Ultimo ha sempre detto di ispirarsi.

La probabile scaletta del concerto di Ultimo a Bari

Colpa delle favole Aperitivo grezzo Quando fuori piove Cascare nei tuoi occhi Quella casa che avevamo in mente Amati sempre Poesia senza veli Il ballo delle incertezze Ti dedico il silenzio Piccola stella Ipocondria / Canzone stupida Mille universi Fateme cantà Rondini al guinzaglio I tuoi particolari La stella più fragile dell’universo Farfalla bianca Giusy L’eleganza delle stelle Medley: Buon viaggio / L’unica forza che ho / Racconterò di te / Peter Pan / Chiave / La storia di un uomo / Albachiara Pianeti Fermo Stasera Il tuo nome Sogni appesi La stazione dei ricordi

Il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo

Dopo il concerto a Bari, il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo proseguirà il suo giro nei principali palazzetti dello sport italiani. Gli show sono tutti sold out da mesi. L’avventura terminerà con il concerto del 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma (anch’esso tutto esaurito), anticipato dalla data zero, il 29 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (i biglietti sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati).

I prossimi concerti del “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo