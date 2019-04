Ca$h Machine è il titolo del primo album della band toscana Pijamaparty, disponibile da venerdì 12 aprile nei negozi di dischi per Black Candy Records e con la release parte anche il tour.

La band toscana presenterà dal vivo le 15 tracce presenti nel disco che arrivano subito al punto: celebrare sound, estetica e approccio degli Anni ’90attraverso un mega pigiama party -appunto- per bambini un po’ troppo cresciuti. Come fossero inconsapevoli della scena musicale che li circonda, o forse troppo menefreghisti per importargli qualcosa, fanno man bassa di tutti i generi musicali e degli immaginari pop contemporanei. Da Marylin Manson ai Teletubbies, dai Rage Against the Machine a Nyan Cat, dai Die Antwoord a Miyazaki, mettendoci dentro anche gli orsetti gommosi.

La formazione nasce nel 2016 tra Firenze e Siena nei bassifondi della provincia, precisamente nella rinomata Colle val d'Elsa o Wildelsa come preferiscono chiamarla loro.

I pijamaparty hanno scelto tutti i generi musicali che finiscono la lettera k: rock, punk, funk e skunk. E scorrono impazienti nelle vene di questa misteriosa creatura risvegliatasi negli anni ‘90 nella stessa culla di Mix Master Mike, che cresciuta è stata truccata dalla fatina dell’elettronica, ed è in botta del passivo del reggae e della dub. Una nuova forma di crossover schizofrenico che dal vivo esprime il suo massimo potenziale, uno spettacolo coinvolgente dove convergono citazioni ricercate e motivetti tormentone che attingono a indelebili ricordi delle canzoncine dell'asilo. La musica dei PJP è immediata e diretta, facile da ascoltare e da ballare provocando lo stesso effetto delle “musichette da autoscontro”. $ilvia (voce), CumZ (basso), Hanif (chitarra), Vic (tastiere) eMug (batteria) fanno esattamente quello che gli pare, in uno sproloquio musicale svincolato da preconcetti e etichette di genere in maniera violenta e spudorata, ma affabile. In oltre un'ora di show spazio anche per cover a sorpresa e pezzi inediti della band.



Queste le prossime date del tour realizzato in collaborazione con Radar Concerti:



11 maggio - Bookique - Trento

7 giugno - Reasonanz - Loreto (AN)



Le dieci canzoni che non devono mancare a una festa, parola di Pijamaparty



Madcon - Beggin

Classicone intramontabile. Potremo muovere le nostre "chiappette" sante per tutta la notte grazie a questo pezzo. Saremo disposti a pagare per giocare ai videogiochi con i protagonisti del video!



OutKast - Hey Ya!

Ovviamente in un pigiama party che si rispetti non può mancare il momento in cui scuoti la tua fotografia appena uscita dalla polaroid, quindi è tempo di dimenarsi affannosamente e come direbbe André 3000: "shake it like a polaroid picture".



Leslie Gore - It's My Party

Canzone da fine festa per tutti i bambini capricciosi che fanno le bizze. Non sei stato invitato? Chissenfrega! Entra con questa canzone e piangi come se non ci fosse un domani.



The Specials - A Message To You Rudy

È un pezzo che va messo durante la preparazione di un pigiamaparty coi fiocchi...e via giù di centrifugati alla frutta corretti al rum, cioccolatini stantii rubati alla ciotola della zia e palloncini semigonfi come i pigiamati...che la festa abbia inizio!



Beyoncé - Ring the alarm

È il pezzo scioglicalcare dei rubinetti della disinibizione, cominciato tutto da li: pista da ballo ben oliata e la serata è tutta in discesa.



Fear - I Love Livin' In The City

Gli anziani sono a nanna e la giovane bambina scalmanata prende in prestito i cicchini della nonna, salta sul letto e devasta la camera mentre volano vestiti ovunque.



Blondie - Heart of glass

Adesso amica mia ti spiffero chi mi piace e cosa abbiamo fatto in bagno a ricreazione. Credo di avere la prima cotta, ma so già che amo l'amore e se ti va proviamo ad allenarci con i baci con la lingua io e te, amica mia.



Whirlpool Productions - From Disco To Disco

Caposaldo del disagio disco. Marcia, da stonati, è il pezzo perfetto per chi ancora non vuole andare a letto e continuare a pomiciare fino all'alba. From disco to disco. Facile no?



Red Hot Chili Peppers - Give it away

Un brano che esplode dall'inizio, ogni vibrazione ti entra sotto pelle, salti, urli, canti...ti ecciti abbestia e alla fine SBAAAAAAM sei settimo cielo.



Die Antwoord - I Fink U Freeky

Quando li abbiamo visti live per la prima volta abbiamo pensato: ma quanto sono deficienti questi due? Dopo due secondi...stavamo in uno stato di trance assoluto...ci siamo innamorati e li abbiamo già visti tre volte.