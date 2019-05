Mumford & Sons in concerto a Milano: info e scaletta

Il tour mondiale dei Mumford & Sons arriva in Italia. L’appuntamento, da dentro o fuori, è in programma per il 29 aprile al Mediolanum Forum di Assago, palazzetto dello sport alle porte di Milano: sarà questo l’unico concerto che il gruppo britannico ha previsto per il 2019 nel nostro Paese. Una volta archiviata la tappa milanese, i Mumford & Sons continueranno il loro “Delta Tour” - tour dedicato al loro ultimo disco - che fino al 30 giugno toccherà le principali arene europee, con diverse esibizioni in programma nei festival estivi. Quindi, dopo una pausa di un mese, il gruppo britannico proseguirà la tournée oltreoceano, tra gli Stati Uniti e il Canada.

Mumford & Sons in concerto a Milano: le info

Il concerto dei Mumford & Sons al Forum di Assago inizierà alle 21. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita fisici è terminata la disponibilità di biglietti, infatti il palazzetto dello sport è ormai sold out da diversi mesi. Alcune settimane fa è stata aperta una finestra speciale di vendita di ulteriori tagliandi, ma anche questi sono stati polverizzati nel giro di una manciata di minuti. Il palasport è raggiungibile con la propria auto, dato che la struttura è dotata di ampi parcheggi a pagamento. In alternativa, è possibile raggiungerlo con la metropolitana, servendosi della linea verde e scendendo al capolinea: Assago Milanofiori Forum. Essendo il palazzetto dello sport fuori dal comune di Milano, per arrivarci è necessario munirsi di un biglietto extraurbano.

Mumford & Sons in concerto a Milano: la scaletta

Il concerto dei Mumford & Sons a Milano sarà dedicato soprattutto ai brani estratti da “Delta”, il quarto disco del gruppo, pubblicato alla fine dello scorso anno e da cui prende il nome l’intero tour. I concerti sono ormai rodati, dato che la tournée ha debuttato alla 3Arena di Dublino una manciata di giorni dopo la pubblicazione dello stesso disco. Nel corso dei mesi, però, il gruppo ha apportato alcune necessarie modifiche alla scaletta, aggiungendo ad esempio il singolo “Beloved”, non presente nella prima tranche di concerti, ma il cui inserimento è stato obbligatorio, dato che il pezzo è attualmente in rotazione radiofonica, come terzo singolo estratto da “Delta”. Oltre a questo brano, non mancano gli altri due singoli finora estratti dall’album: “Guiding Light”, sulle cui note si apre l’intero concerto, e “If I Say”. I pezzi di “Delta” sono però alternati alle canzoni più celebri e apprezzate della discografia dei Mumford and Sons, che può contare su quattro dischi in studio: brani come “Little Lion Man”, “The Cave” e “Believe”. Il concerto si conclude sulle note della title – track del recente disco: “Delta”. La probabile scaletta del concerto dei Mumford & Sons al Mediolanum Forum di Assago, in Provincia di Milano: